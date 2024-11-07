Soldado da PM é preso suspeito de ser informante de traficante de Cariacica

Material apreendido durante operação da Polícia Civil

Um soldado da Polícia Militar foi preso, na manhã desta quinta-feira (7), suspeito de repassar informações diretamente para o chefe do tráfico de Flexal, em Cariacica : além de se oferecer para buscar drogas escondidas, o agente chegava a enviar a escala de serviço dos policiais do 7° Batalhão da corporação, para que os criminosos ficassem "atentos" a quem estava fazendo patrulhamento nas ruas.

O nome do policial não foi divulgado. A prisão dele aconteceu durante uma operação que teve outras duas detenções: a de um homem considerado um dos principais fornecedores de drogas do Espírito Santo, e a de uma mulher que estava com arma e carregadores em uma casa que foi alvo de buscas.

Tudo começou em maio deste ano, quando Adair Fernandes da Silva, conhecido como "Dadá", foi preso escondido em um motel. Ele era chefe do tráfico de Flexal, em Cariacica, e estava na lista dos 10 criminosos mais procurados da cidade. A partir daí, mais investigações em torno de Dadá foram se desenrolando, até que, nesta quinta, os policiais saíram para cumprir, ao todo, sete mandados de prisão e de busca e apreensão.

Atuação do PM no tráfico

Segundo o delegado Ricardo Almeida, chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e coordenador da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), o militar foi capturado no bairro Sotema, em Cariacica.

"Ficou comprovado que ele passava informações diretamente para o Dadá, passava escalas da PM, se oferecia para fazer serviços para o tráfico, como, por exemplo, buscar drogas para eles. Detalhe interessante é que a gente percebeu uma preocupação do Dadá e do tráfico com determinados policiais do 7º BPM que são muito atuantes em Flexal. Ele perguntava sempre da escala desses policiais para ele ficar atento no dia", detalhou o delegado.

"Depois que os caras fugiram, esse PM fez contato com o Dadá se oferecendo para pegar a droga que os traficantes tinham escondido", relatou o delegado. A tentativa foi frustrada, já que a Core localizou o material antes e fez a apreensão.

"Ele é aquele indivíduo corrompido, mas estamos tentando tirar esses indivíduos que sujam a imagem da corporação" Delegado Ricardo Almeida - Chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e coordenador da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core)

O militar foi levado para o presídio no Quartel do Comando Geral da corporação. Em nota, a Polícia Militar informou que "está ciente da operação e adotará as medidas necessárias para apurar o envolvimento do policial militar com o criminoso. Será instaurado um Procedimento Administrativo em desfavor do policial militar que poderá, ao término das apurações, ocasionar punição disciplinar ou demissão".

Fornecedor de drogas

Outro preso na operação desta quinta foi um suspeito, que também não teve o nome divulgado, mas era fornecedor de drogas para várias facções do Estado. "Ele não é faccionado, a gente considera ele como 'neutro'. Na casa dele não foi apreendido objeto ilícito, mas foi apreendido um veículo de luxo (veja foto no início da matéria)", explicou Ricardo Almeida. A captura dele aconteceu no bairro Industrial, em Vila Velha.

Mulher presa com arma