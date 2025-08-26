Veja vídeo

Soldado da PM de folga é desarmado e baleado durante briga em Vitória

Suspeito que atingiu o militar foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, segundo a Polícia Civil

Felipe Sena

26 de agosto de 2025

Um policial militar de folga foi baleado na Rodovia Serafim Derenzi, no bairro São Pedro em Vitória, por volta das 23h de segunda-feira (25). A Polícia Militar (PM) informou que, conforme o relato de testemunhas, o soldado – integrante da Força Tática do 1º Batalhão – foi surpreendido enquanto falava ao telefone. A corporação apurou que o suspeito, identificado como Daniel do Espírito Santo, de 51 anos, entrou em luta corporal com o agente e conseguiu desarmá-lo, efetuando dois disparos que atingiram a vítima na região da virilha. A confusão foi flagrada por câmeras de segurança (vídeo acima).

As imagens, obtidas pela TV Gazeta, mostram o soldado (de camisa branca) e Daniel (vestindo camisa amarela) inicialmente conversando. Momentos depois, eles iniciam uma discussão e o suspeito faz um gesto apontando em direção ao policial. O militar faz um movimento como se fosse embora, mas antes dá a mão ao suspeito. Quando a vítima se aproxima, dá um tapa em Daniel e a briga começa. Eles passam um tempo no chão em luta corporal. Ao final, o agente da PM tenta se levantar, já ferido pelos disparos.

O soldado foi socorrido por policiais militares que atenderam à ocorrência, com ajuda de populares. Ele foi colocado em uma viatura e levado para o Pronto Atendimento (PA) de São Pedro. Durante o deslocamento, outro policial iniciou os primeiros socorros para conter a hemorragia. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Vídeo mostra briga entre o militar que foi baleado e o suspeito Crédito: Videomonitoramento

O que diz a Polícia Militar

Procurada por A Gazeta, a Polícia Militar afirmou que policiais realizaram buscas na região e localizaram a casa do suspeito. Segundo a corporação, Daniel confirmou ter efetuado os disparos contra o soldado e disse que a arma roubada estava em uma escada no quintal de sua residência. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória.

A Polícia Civil informou que Daniel foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, e encaminhado ao sistema prisional.

