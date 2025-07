Bairro Muquiçaba

Sogra mata genro para defender a filha de agressões em Guarapari

A suspeita, de 57 anos, se apresentou à polícia após o fato. esfaquear o genro para defender a filha, que era agredida no bairro Muquiçaba

Publicado em 28 de julho de 2025 às 09:26

Felipe Catanio de Araujo Crédito: Acervo Pessoal

O vendedor Felipe Catanio de Araujo, 32 anos, que também trabalhava como entregador, foi morto com uma facada no peito na tarde de domingo (27), no bairro Muquiçaba, em Guarapari. A principal suspeita do crime é a sogra da vítima, uma mulher de 57 anos, que teria agido para defender a filha das agressões do companheiro. >

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o casal discutia quando Felipe passou a agredir fisicamente a companheira, de 22 anos. Testemunhas relataram que ele portava um soco inglês (objeto de metal que é colocado entre os dedos) durante as agressões e que a mulher segurava uma criança no colo no momento do ataque.>

Ainda segundo as testemunhas, a mãe da jovem interveio na discussão e, em defesa da filha, atingiu o genro com uma facada no peito. Após o crime, ela deixou o local, mas se apresentou posteriormente na Delegacia Regional de Guarapari.>

O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A jovem foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, em seguida, também prestou depoimento na delegacia.>

>

A Polícia Civil informou que a mulher foi ouvida e liberada já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante. Já o corpo do vendedor foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta