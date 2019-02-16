Home
Socorrista é rendido, reage e dá mata-leão em assaltante na Serra

O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (15) no bairro Serra Dourada III. O criminoso fugiu, mas foi alcançado e espancado por moradores da região