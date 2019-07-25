Home
Smishing: o golpe do SMS que limpa contas bancárias das vítimas

Smishing: o golpe do SMS que limpa contas bancárias das vítimas

Através de mensagens enviadas para milhares de usuários, os golpistas conseguiam pegar informações pessoais e ter acesso as contas. Saiba como se proteger

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 25 de julho de 2019 às 21:37

 - Atualizado há 6 anos

Todo mundo que possui um aparelho celular já recebeu em algum momento da vida um SMS de supostas agências bancárias, seja relacionado a alguma promoção, oferta de serviços ou até cobranças.

Mas é preciso ter cuidado antes de clicar em algum link desconhecido por mensagem ou por e-mail. Isso porque existem hackers e quadrilhas especializadas em roubos de informações pessoais dos usuários que, sem querer, acabam caindo no golpe do smishing, o golpe do SMS.

No Espírito Santo, a Polícia Civil prendeu pela primeira vez uma organização criminosa especialista em roubo de dados bancários. Através de mensagens enviadas para milhares de usuários, os golpistas conseguiam pegar informações pessoais e ter acesso as contas, onde retiravam o máximo de dinheiro que conseguissem. 

MAS, AFINAL, O QUE É GOLPE DO SMISHING?   

O golpe smishing - ou golpe do SMS, consiste em quadrilhas que roubam dados de pessoas de todo Brasil para que tenham livre acesso as contas bancárias e ao dinheiro das vítimas. Para roubar esses dados, os golpistas fingem ser um banco renomeado e induzem a pessoa ao click de um link enviado por SMS ou e-mail. Ao clicar, a vítima entra em um falso site bancário, digitando dados e senhas. A partir daí, os criminosos conseguem fazer saques e transferências. 

COMO FUNCIONA 

Tudo é arquitetado por um hacker que envia aos criminosos uma lista com números telefônicos de pessoas de todo Brasil. Em seguida, integrantes da quadrilha disparam torpedos - SMS - para os celulares através de chipeiras, equipamentos que permitem que vários chips enviem mensagens simultaneamente. Eles também enviam e-mails através de modens e utilizavam quatro computadores durante as ações. 

NÃO CLIQUE!

As vítimas recebem um link e, ao clicar, são direcionadas para um falso site bancário. O site solicita informações pessoais, como o nome e a senha do Internet Banking. Assim que o usuário acessa a conta, tem os dados roubados. Com acesso aos dados, o hacker consegue transferir e sacar a quantia que deseja. Depois, ele faz o pagamento aos criminosos responsáveis por disparar os SMS e e-mails.

POSSO SER UM ALVO?

Qualquer pessoa que tenha uma conta bancária pode ser vítima do golpe. Neste caso, as mensagens eram enviadas em nome de um banco específico, aumentando a probabilidade das vítimas serem clientes desse banco. 

O QUE FAZER?

A pessoa que cair no golpe ou perceber algo de errado com a conta bancária deve entrar em contato diretamente com a polícia e relatar o caso. também é importante ir até o banco e informar o acontecido.

PREVENÇÃO É O CAMINHO

A polícia explica que a melhor forma de prevenir-se contra este tipo de golpe é não divulgando dados pessoais em sites que não tenham uma conexão segura. Ao receber uma mensagem ou e-mail suspeito, a pessoa deve entrar em contato com o banco e confirmar a informação.

Essa reportagem foi escrita por uma participante do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Crédito: Divulgação

