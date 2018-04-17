Sindicato dos médicos emite nota de pesar pela morte de Jaqueline

O Sindicato dos Médicos do Espírito Santo (Simes) emitiu, na noite desta segunda-feira (16), uma nota de pesar pela morte da médica cardiologista Jaqueline da Penha Colodetti , de 50 anos, que estava desaparecida desde o dia 3 de abril. O corpo de Jaqueline foi encontrado próximo a uma torre de telefonia no Rio Jucu, em Domingos Martins, região Serrana do Espírito Santo. Em nota, o Simes solidariza-se com a família, amigos e colegas de profissão.

Jaqueline da Penha Colodetti estava desaparecida desde o dia 3 de abril Crédito: Arquivo Pessoal

"O Simes lamenta profundamente o falecimento da colega médica cardiologista tão respeitada e que tanto contribuiu para o exercício da medicina durante sua vida", publicou o sindicato.

Em nome da família, a sobrinha da médica, Elizabetta Colodetti, agradeceu a todos os envolvidos que contribuíram de alguma maneira para que o caso fosse solucionado.

"Agradecemos a todos que nos ajudaram nas buscas, compartilharam informações, acionaram amigos e se uniram nesta grande corrente de orações. Nos sentimos acolhidos e amparados neste momento de extrema dor. Nossa querida irmã, tia, mãe, médica e amiga fará muita falta nas nossas vidas e nós continuamos a pedir que rezem pela nossa família", disse.

O sepultamento de Jaqueline será realizado nesta terça-feira (17), às 11 horas, no Cemitério São Pedro, no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica.

CONFIRMAÇÃO DA MORTE

A confirmação da morte de Jaqueline veio por meio do laudo técnico-científico da Polícia Civil. A família recebeu a ligação do Departamento Médico Legal na tarde desta segunda-feira (16). De acordo com uma parente da média cardiologista, a identificação foi feita por meio de prótese mamária, roupas, aparelho ortodôntico e arcada dentária.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações sobre as causas da morte seguirão sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).

DESAPARECIMENTO

No dia 3 de abril, a Polícia Civil começou a investigar o desaparecimento da médica Jaqueline da Penha Colodetti. O caso foi registrado na Delegacia de Pessoas Desaparecidas (DPD).

Carro em que a médica Jaqueline estava Crédito: Divulgação de familiares

O carro da médica - um Kia Sportage - foi encontrado abandonado em cima da Ponte do Rio Jucu, em Viana. Segundo um caseiro, a médica ficou parada dentro do carro por cerca de duas horas. A família acreditava que Jaqueline teve um "apagão".

BUSCAS

Na manhã do dia 4 de abril, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas, por mergulho, no Rio Jucu. Uma outra equipe, com auxílio de um cão, também realizaram buscas até às 18 horas, na região de Biriricas. No dia 5, grupos de voluntários formados por familiares e moradores da região auxiliaram o Corpo de Bombeiros na procura pela médica.

CÂMERAS DE SEGURANÇA

O serviço de inteligência da Polícia Militar analisou imagens de segurança da região para tentar encontrar o paradeiro de Jaqueline. A PM tinha em mãos imagens de câmeras de restaurantes e postos de gasolinas da BR 262, de Biriricas, em Domingos Martins, até Venda Nova do Imigrante.

SUPOSTA CARONA À BAHIA

No dia 9 de abril, um caminhoneiro entrou em contato com a família de Jaqueline e contou que deu carona para a cardiologista, no município de Planalto, na Bahia, até Poções. Alguns motivos levaram os familiares a acreditarem na pista. As buscas no Espírito Santo chegaram a ser suspensas. Na Bahia, a Polícia Rodoviária Federal chegou a parar caminhoneiros e mostrou cartazes com a foto da médica. O caminhoneiro relatou à família que a médica estava assustada, desorientada em com fome.

Um suposto vídeo de Jaqueline circulou pelo Whatsapp. Ela havia sido vista em um supermercado na cidade baiana de Poções. Os familiares foram até o estado e desmentiram o boato. "Infelizmente não era ela. Nós até recebemos um vídeo desta mulher, mas não era minha tia", disse a sobrinha da médica, Raíza Colodetti.

CORPO ENCONTRADO NO RIO JUCU

No domingo (15), o corpo de uma mulher foi encontrado próximo a uma torre de telefonia no Rio Jucu, em Domingos Martins. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher vestia calça jeans e sutiã.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por um proprietário rural da região. O corpo estava preso a galhos de madeira no rio e se encontrava em estado avançado de decomposição.