Simulação chama a atenção na Penitenciária de Segurança Máxima de Viana

Quem viu a ação, imaginou que pudesse se tratar de algum problema com a segurança do presídio, mas era apenas de um treinamento de rotina