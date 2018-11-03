Servidora pública é agredida e roubada pelo namorado na Praia do Canto

Uma servidora pública e militante de causas que envolvem a violência contra a mulher, de 35 anos, foi agredida pelo namorado na Praia do Canto, em Vitória, na madrugada desta quinta-feira (1º). O homem a jogou contra a parede, tentou enforcá-la e a agarrou pelos cabelos, tentando fazer com que ela caísse no chão. Nas redes sociais, a vítima relatou que teve a televisão quebrada e o celular roubado.

Segundo a polícia, a vítima e o suspeito tinham um relacionamento de cinco meses, mas estavam terminados. Na última quarta-feira (31), o acusado teria ligado para a servidora pública dizendo que queria reatar o namoro. Na ligação, ele falou que estava fazendo tratamento psicológico.

Na noite de quarta-feira (31), eles se encontraram na casa da vítima, na Praia do Canto, em Vitória. No local, o suspeito pediu para olhar o celular da namorada que, por sua vez, se negou a entregá-lo. De acordo com a polícia, ela disse que mostraria o aparelho na manhã da quinta-feira (1º), em uma padaria, na presença de outras pessoas.

Por volta de 2h30, o homem acordou dizendo que queria pegar o celular. O aparelho estava no quarto da mãe da servidora, que dormia no local. Para que a mãe não acordasse, a vítima tentou segurar o namorado.

Neste momento, ele a jogou contra parede, tentou enforcá-la e a agarrou pelos cabelos na tentativa de jogá-la no chão. Depois disso, o suspeito pegou o celular da mulher e foi embora do local.

"Eu não durmo faz horas, passei por uma cena de terror terrível essa madrugada, estou viva porque Deus tem um propósito enorme na minha vida, não tenho dúvida", relatou nas redes sociais.

A servidora pública foi na delegacia para prestar queixa. Ela pediu medida protetiva contra o acusado. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam)

Nas redes sociais, a vítima também relatou que mesmo com medida protetiva ainda tem medo de que algo possa acontecer.

"Para aqueles que julgam, nunca digam dessa água eu não beberei. Sabe por quê? Porque eu também dizia. Quem me conhece sabe que sou militante das causas envolvendo violência doméstica, o quanto sou fascinada por tudo que diz respeito à Lei Maria da Penha. Até o dia que você deixa de ser a ouvinte de histórias e passa a ser a protagonista", disse.

"Eu me relacionei com um bandido! Sim, isso mesmo!!!! Abri meu coração, a minha casa e minha vida para uma pessoa que usou de todos os modos pra me atingir, fazer mal. Tenho medo?? Com certeza", finaliza.

VEJA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA