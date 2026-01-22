Condenado pelo crime

Servidor é preso na Prefeitura de Colatina por estuprar menina em excursão

Homem de 43 anos foi condenado a mais de 11 anos de prisão por crimes cometidos durante excursões religiosas, que começaram em 2015, quando vítima tinha nove anos

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 13:15

Um servidor público de 43 anos foi preso em seu local de trabalho, no prédio da Prefeitura de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (21). Ele foi condenado por estuprar uma menina de nove anos em 2015. A pena a ser cumprida é de 11 anos, dois meses e 12 dias de prisão.

O homem, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Guarda Municipal de Colatina em cumprimento a um mandado expedido pela 3ª Vara Criminal de Linhares. A mãe da vítima, que não está sendo identificada para preservar a identidade da filha, contou à produção da TV Gazeta que os primeiros abusos ocorreram em 2015, durante uma excursão para São Paulo organizada por uma igreja. Atualmente, a vítima tem 21 anos.

Segundo o relato, o servidor público fazia parte da equipe responsável pela viagem, e os abusos teriam ocorrido tanto durante o deslocamento quanto no alojamento onde o grupo se hospedou. Dois anos depois, em uma nova excursão ao mesmo destino, quando a menina tinha 11 anos, os abusos teriam se repetido, mesmo com a presença de familiares. De acordo com a mãe, foram necessários cerca de cinco anos para que a jovem tivesse coragem de revelar o que havia acontecido, dando início à denúncia e à investigação.

Procurada por A Gazeta, a Prefeitura de Colatina informou que tomou conhecimento do caso na tarde de quarta-feira. O servidor era concursado, efetivo do município desde 2019, e atuava na Secretaria de Administração. Assim que tiver acesso à decisão judicial, a Procuradoria-Geral do Município analisará eventuais medidas administrativas a serem adotadas, conforme informou a administração municipal.

A Polícia Civil informou que o servidor público foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde teve o mandado de prisão por estupro de vulnerável cumprido, sendo posteriormente encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.

