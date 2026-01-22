Em Jardim Camburi

Homem é preso por tentar matar residente em casa terapêutica em Vitória

Renilson Jesus dos Santos, de 32 anos, teria ameaçado outros moradores e já tinha histórico de ocorrências em unidades semelhantes

Breno Alexandre Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 14:10

Um homem de 32 anos foi preso suspeito de tentar estrangular um residente de uma casa terapêutica no bairro Jardim Camburi, em Vitória, na tarde da última quarta-feira (21). Renilson Jesus dos Santos, que também é assistido no estabelecimento, teria ainda ofendido e ameaçado outros moradores.

A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada e, ao chegar ao local, funcionários relataram que Renilson apresentava comportamento agressivo, se autointitulava “chefe” do estabelecimento e ameaçava outras pessoas de morte. Segundo a corporação, na terça-feira (20) já havia ocorrido outro acionamento envolvendo o mesmo suspeito, mas a ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal. Há cerca de três semanas, ele teria sido expulso de outra residência terapêutica, em Vila Velha, também sob suspeita de agredir um residente.

Ainda de acordo com a PM, o homem voltou a ameaçar uma funcionária ao ser encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, onde ela se prontificou a prestar depoimento sobre o caso. A Polícia Civil informou que Renilson foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e falsa identidade, após apresentar dois nomes diferentes à corporação. Como não pagou a fiança estipulada, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Renilson já havia sido preso em 2020 por homicídio e tentativa de homicídio e estava em liberdade desde agosto de 2025.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta