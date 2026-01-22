Três décadas depois

Acusado de matar homem em Jaguaré há 30 anos é preso no RJ

Segundo a Polícia Civil, ele não havia sido localizado por conta de um erro no nome, que dificultou as investigações; ele foi encontrado em Itaguaí

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 14:02

Vander Aloir Assunção foi localizado com armas em Itaguaí, no Rio de Janeiro Crédito: Polícia Civil

Um homem de 51 anos, identificado como Vander Aloir Assunção, acusado de cometer um homicídio qualificado em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, em 1996, foi preso na última terça-feira (21) em Itaguaí, no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil do Estado, no momento em que foi encontrado ele confirmou a autoria do crime que aconteceu naquela época.

O caso aconteceu no dia 20 de fevereiro de 1996, em Palmital, zona rural da cidade. Na ocasião, Haroldo Simões Rodrigues foi surpreendido por uma emboscada e morto a tiros enquanto subia uma ladeira. Uma testemunha que estava com ele reconheceu o autor dos disparos.

Segundo as investigações, a vítima e o suspeito já tinham desentendimentos anteriores, o que teria motivado o crime. Após o homicídio, o autor fugiu e nunca mais foi localizado, mesmo com a prisão decretada naquela época.

A reviravolta durante as investigações

Segundo a Polícia Civil, durante os quase 30 anos o suspeito foi identificado nos registros do processo com o nome “Aloir de Souza Assunção”. O nome estava errado, o que dificultou a polícia buscar pela localização e fazer o cumprimento do mandado de prisão. Foi então que, recentemente, a Delegacia de Jaguaré realizou um cruzamento de dados nos sistemas de inteligência policial e identificou que o nome registrado estava incorreto.

Com a correção, os investigadores chegaram ao verdadeiro nome do suspeito, que é Vander Aloir Assunção. A partir disso, a Polícia Civil do Espírito Santo passou a trocar informações com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que localizou o homem vivendo naquele Estado.

Ainda durante a ação, os policiais apreenderam cinco armas de fogo na residência do investigado, todas sem autorização legal. Diante disso, ele também foi preso em flagrante por posse ilegal de armas. O homem foi encaminhado para a unidade policial no Rio de Janeiro e permanece à disposição da Justiça.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta