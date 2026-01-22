Acusado de matar homem em Jaguaré há 30 anos é preso no RJ

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 14:02
Um homem de 51 anos, identificado como Vander Aloir Assunção, acusado de cometer um homicídio qualificado em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, em 1996, foi preso na última terça-feira (21) em Itaguaí, no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil do Estado, no momento em que foi encontrado ele confirmou a autoria do crime que aconteceu naquela época.
O caso aconteceu no dia 20 de fevereiro de 1996, em Palmital, zona rural da cidade. Na ocasião, Haroldo Simões Rodrigues foi surpreendido por uma emboscada e morto a tiros enquanto subia uma ladeira. Uma testemunha que estava com ele reconheceu o autor dos disparos.
Segundo as investigações, a vítima e o suspeito já tinham desentendimentos anteriores, o que teria motivado o crime. Após o homicídio, o autor fugiu e nunca mais foi localizado, mesmo com a prisão decretada naquela época.
Segundo a Polícia Civil, durante os quase 30 anos o suspeito foi identificado nos registros do processo com o nome “Aloir de Souza Assunção”. O nome estava errado, o que dificultou a polícia buscar pela localização e fazer o cumprimento do mandado de prisão. Foi então que, recentemente, a Delegacia de Jaguaré realizou um cruzamento de dados nos sistemas de inteligência policial e identificou que o nome registrado estava incorreto.
Com a correção, os investigadores chegaram ao verdadeiro nome do suspeito, que é Vander Aloir Assunção. A partir disso, a Polícia Civil do Espírito Santo passou a trocar informações com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que localizou o homem vivendo naquele Estado.
Ainda durante a ação, os policiais apreenderam cinco armas de fogo na residência do investigado, todas sem autorização legal. Diante disso, ele também foi preso em flagrante por posse ilegal de armas. O homem foi encaminhado para a unidade policial no Rio de Janeiro e permanece à disposição da Justiça.
