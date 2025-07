Exonerado

Servidor é detido transportando drogas em carro da prefeitura em Piúma

Cerca de 12kg maconha estavam no veículo e mais 22kg foram encontrados em uma casa em Cachoeiro de Itapemirim, onde as drogas foram adquiridas

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de julho de 2025 às 18:39 - Atualizado há 10 horas

Cerca de 18 tabletes de droga foram encontrados em carro da Prefeitura de Piúma Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um servidor, que não teve o nome divulgado, foi detido por transportar drogas em um carro da Prefeitura de Piúma, cidade localizada no litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (16). Segundo uma fonte da Polícia Militar, uma denúncia anônima informou que uma carga de drogas seria transportada de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, para Piúma.>

Durante a ocorrência, a PM descobriu que o veículo usado no transporte seria da Prefeitura de Piúma. Questionada, a administração informou que estava monitorando um servidor que saiu com o carro oficial sem autorização. Com ajuda da prefeitura, a PM rastreou o veículo e montou um bloqueio na ES 375, rodovia que liga o município à BR 101. >

O homem foi abordado no local. No porta-malas do veículo oficial, foi encontrada uma bolsa contendo 18 tabletes de maconha, totalizando mais de 12kg, e porções menores de cocaína e crack. Ainda de acordo com a Polícia Militar, outro homem também foi detido, suspeito de ser quem receberia a carga de drogas.>

Após a apreensão, a Polícia Militar de Cachoeiro de Itapemirim foi informada que as drogas levadas para Piúma vieram de uma casa localizada no bairro Coronel Borges. Quando os policiais chegaram um suspeito fugiu pelos fundos da residência, onde foram encontrados mais 33 tabletes de maconha, totalizando 22kg, além de uma porção menor da droga, 400g de cocaína, dois celulares, uma balança de precisão e material para embalo.>

>

Mais 33 tabletes de maconha foram encontrados em uma casa em Cachoeiro Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Por meio de nota, a administração municipal informou que acionou as autoridades e exonerou o servidor imediatamente. A Prefeitura ressalta que continua colaborando para o total esclarecimento do caso. >

A Polícia Civil foi procurada para mais informações sobre o encaminhamento dado ao suspeito, mas não retornou até o momento. O texto será atualizado. >

Nota oficial - Prefeitura Municipal de Piúma A Prefeitura Municipal de Piúma informa que colaborou ativamente com as investigações que levaram à prisão de um servidor público, flagrado utilizando um veículo oficial para o transporte de entorpecentes. Com base em indícios apurados internamente, a própria administração acionou as autoridades e apoiou integralmente a operação da Polícia. Diante da gravidade dos fatos, o servidor foi imediatamente exonerado. A ocorrência segue em andamento, e a Prefeitura continua colaborando para o total esclarecimento do caso. A gestão reafirma seu compromisso com a ética, a legalidade e o respeito à população, e não tolera desvios de conduta no serviço público. Piúma, 16 de julho de 2025

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta