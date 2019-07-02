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Flagrante

Servidor do INSS é preso por se apropriar de benefício de segurados no ES

De acordo com a Polícia Federal, o servidor se apropriava da verba do benefício de auxílio transporte/alimentação de segurados em procedimento de reabilitação profissional
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

01 jul 2019 às 22:17

Publicado em 01 de Julho de 2019 às 22:17

A ação ilícita ocorreu por aproximadamente nove meses, segundo informações da Polícia Federal Crédito: Gazeta Online
Um servidor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do Espírito Santo foi preso pela Polícia Federal na tarde desta segunda-feira (1) pelo crime de corrupção passiva, com pena de até 12 meses de reclusão.
A prisão em flagrante aconteceu durante ação da Força Previdenciária. O servidor se apropriava da verba do benefício de auxílio-transporte/alimentação de segurados em procedimento de reabilitação profissional, a partir da majoração e retenção de parte dos valores.
> Empresário é preso suspeito de participação em fraudes licitatórias
De acordo com a Polícia Federal do Espírito Santo, no caso decorrente da prisão e nesta data, um segurado iletrado — analfabeto — era convencido a sacar o valor do benefício, que era posteriormente entregue ao servidor dentro das instalações do INSS em Vitória.
A ação ilícita ocorreu por aproximadamente nove meses.
O INSS de Vitória foi acionado para se posicionar sobre o caso e informou nesta terça-feira (2) que a apuração do caso está sendo sendo conduzida pela Polícia Federal.
"O INSS, a partir da ciência do fato, bem como do recebimento do material colhido pela Polícia Federal, adota medidas administrativas para a apuração disciplinar de possíveis irregularidades e aplicação das sanções cabíveis", disse em nota.

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