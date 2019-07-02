Servidor do INSS é preso por se apropriar de benefício de segurados no ES

A ação ilícita ocorreu por aproximadamente nove meses, segundo informações da Polícia Federal Crédito: Gazeta Online

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do Espírito Santo foi preso pela Polícia Federal na tarde desta segunda-feira (1) pelo crime de corrupção passiva, com pena de até 12 meses de reclusão. Um servidor dodofoi preso pelana tarde desta segunda-feira (1) pelo, com pena de até 12 meses de reclusão.

A prisão em flagrante aconteceu durante ação da Força Previdenciária. O servidor se apropriava da verba do benefício de auxílio-transporte/alimentação de segurados em procedimento de reabilitação profissional, a partir da majoração e retenção de parte dos valores.

Vitória. De acordo com a Polícia Federal do Espírito Santo, no caso decorrente da prisão e nesta data, um segurado iletrado — analfabeto — era convencido a sacar o valor do benefício, que era posteriormente entregue ao servidor dentro das instalações do INSS em

A ação ilícita ocorreu por aproximadamente nove meses.

O INSS de Vitória foi acionado para se posicionar sobre o caso e informou nesta terça-feira (2) que a apuração do caso está sendo sendo conduzida pela Polícia Federal.