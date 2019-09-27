Seguranças capixabas sequestrados no RJ: exame de DNA deu negativo

Exatamente dois meses depois que os três, no Rio de Janeiro, as famílias receberam a notícia de que os, não são deles. A constatação veio após um exame de DNA, que teve o resultado divulgado nesta sexta-feira (27).

Nós ficamos sem chão novamente porque já esperávamos que os ossos fossem deles. Óbvio que gostaríamos que eles estivessem vivos, mas, na pior das hipóteses, essa história teria tido um fim. Agora, reacendem todas as esperanças, começa tudo de novo. É como se tivéssemos voltado para a estaca zero

Além de Éder Henrique de Moura Teixeira, Luiz Paulo dos Santos França também foi sequestrado e continua desaparecido. Junto de um terceiro vigilante, eles foram ao RJ em busca de uma melhor qualidade de vida. O folheto com a oferta do trabalho de segurança, no entanto, teria chego às mãos de uma quadrilha local, que teria sequestrado os três, no último dia 27 de julho.