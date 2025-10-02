Crime por encomenda

Segundo suspeito de homicídio contra empresário em Colatina é preso

Polícia Civil conclui que o homicídio foi uma emboscada e há indícios de que tenha sido encomendado

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 19:10

Polícia Civil prende dois suspeitos de homicídio de empresário em Colatina Crédito: Divulgação | Sesp

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quinta-feira (2), o segundo suspeito no homicídio de um empresário, Willian Telles, de 47 anos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo as investigações, o homem de 33 anos, que não teve o nome divulgado, é apontado como um dos executores do crime.

O homicídio ocorreu em 18 de novembro de 2024, no bairro Santa Margarida. A vítima foi seguida pelos suspeitos enquanto conduzia seu automóvel e, ao estacionar em frente à própria residência, na companhia do filho menor de idade, foi alvejada por disparos de arma de fogo.

Um dos suspeitos, de 41 anos, já estava preso desde julho deste ano pelo cometimento de outro crime de mando, com modus operandi semelhante. O segundo suspeito foi detido no bairro Perpétuo Socorro. Ambos foram presos por dois mandados de prisão temporária.

A Polícia Civil concluiu que o homicídio ocorreu em uma emboscada e há indícios de que tenha sido encomendado, ou seja, planejado por alguém que ordenou o crime. Os detidos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

O delegado Deverly Pereira, responsável pelo caso, informou que as investigações continuam com o objetivo de identificar e prender os possíveis mandantes do crime.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta