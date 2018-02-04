Sargento da PM é detido após atirar contra cliente de bar na Serra

Segundo testemunhas, os disparos foram motivados por ciúmes. "Ele não gostou de ver uma mulher conversando com um homem no bar e queria atirar nele. Naquele momento, a vítima e uma outra pessoa tentaram intervir. O sargento chegou a fazer um disparo, e a vítima entrou em luta corporal com ele. Houve mais quatro disparos", relatou uma testemunha.