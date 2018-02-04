Sargento da PM é detido após atirar contra cliente de bar na Serra

Um sargento da reserva da Polícia Militar foi preso após se envolver em uma confusão na madrugada deste domingo (4), na Serra. De acordo com a ocorrência policial, Job Delboni, 53 anos, estava em um bar, em Vila Nova de Colares, quando teve uma discussão com um dos clientes e atirou.
Segundo testemunhas, os disparos foram motivados por ciúmes. "Ele não gostou de ver uma mulher conversando com um homem no bar e queria atirar nele. Naquele momento, a vítima e uma outra pessoa tentaram intervir. O sargento chegou a fazer um disparo, e a vítima entrou em luta corporal com ele. Houve mais quatro disparos", relatou uma testemunha.
Apesar do ferimento, o homem baleado foi atendido no Hospital Jayme dos Santos Neves, também na Serra, e liberado.
O sargento foi detido e autuado por tentativa de homicídio.
Acionada pela reportagem, a Polícia Militar informa que o policial da reserva remunerada foi autuado por tentativa de homicídio e encaminhado ao presídio militar, onde aguardará o desenrolar do processo.