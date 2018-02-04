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Na Serra

Sargento da PM é detido após atirar contra cliente de bar na Serra

Segundo testemunhas, os disparos foram motivados por ciúmes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2018 às 11:28

Publicado em 04 de Fevereiro de 2018 às 11:28

Rua de bar em que sargento da reserva da PM atirou contra cliente, na Serra Crédito: Bernardo Coutinho | GZ
Um sargento da reserva da Polícia Militar foi preso após se envolver em uma confusão na madrugada deste domingo (4), na Serra. De acordo com a ocorrência policial, Job Delboni, 53 anos, estava em um bar, em Vila Nova de Colares, quando teve uma discussão com um dos clientes e atirou.
Segundo testemunhas, os disparos foram motivados por ciúmes. "Ele não gostou de ver uma mulher conversando com um homem no bar e queria atirar nele. Naquele momento, a vítima e uma outra pessoa tentaram intervir. O sargento chegou a fazer um disparo, e a vítima entrou em luta corporal com ele. Houve mais quatro disparos", relatou uma testemunha.
Apesar do ferimento, o homem baleado foi atendido no Hospital Jayme dos Santos Neves, também na Serra, e liberado. 
O sargento foi detido e autuado por tentativa de homicídio. 
Acionada pela reportagem, a Polícia Militar informa que o policial da reserva remunerada foi autuado por tentativa de homicídio e encaminhado ao presídio militar, onde aguardará o desenrolar do processo.

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