Sambista é morto a tiros e tem carro incendiado em Vila Velha

O homicídio aconteceu por volta das 21h desta quinta (21). Moradores afirmam ter ouvido vários disparos na região e que Wudson Carlos teria descido a ladeira já baleado e caído