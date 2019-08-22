Sala de Estado Maior não pode ser um privilégio, dizem especialistas

Ação do Nuroc prendeu duas advogadas acusadas de repassarem bilhetes de criminosos para membros externos das fações Crédito: Ricardo Medeiros

A Sala de Estado Maior, em tese, tem como objetivo disponibilizar um espaço para que pessoas que ainda não foram condenadas, e perante a lei são inocentes, aguardem o julgamento de um crime sem sofrer os efeitos do encarceramento. Contudo, este benefício é dado apenas a algumas pessoas, como é o caso de advogados.

"Essa lógica deveria valer para qualquer cidadão que ainda não foi julgado e não apenas para advogados, juízes, promotores. Todos são inocentes até que sejam condenados. Isso contraria o pressuposto de que a lei trata as pessoas de forma igual", declarou o professor de Ética do Departamento de Direito da Ufes, Júlio Pompeu.

Data: 20/08/2019 - ES - Vitória - Operação Ponto Cego do Nuroc prende duas advogadas. Elas escreviam cartas com recados de bandidos para facções no ES - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto Silva - GZ Crédito: Carlos Alberto Silva

De acordo com Júlio Pompeu, o benefício da Sala de Estado Maior é elitista e dá privilégios a pessoas que tem Ensino Superior e posição social elevada na sociedade.

Na prática, é um privilégio. Você está distinguindo pessoas não pela prática de um crime, mas pela posição social que ocupam. E isso é injusto. A lei precisa ser igual para todos, e não elitista Júlio Pompeu, professor da Ufes

A ideia de desigualdade é reforçada pelo secretário-geral da ONG Transparência Capixaba, Rodrigo Rossoni. Ele defende que a prerrogativa não poderia ser utilizada como forma de benefício.

"Quando vejo isso, me dá a sensação de que a lei não é igual para todos. O cidadão comum recebe um tratamento e uma classe recebe outro. Essa visão não é boa", disse o secretário.

A LEI

Vale destacar que manhã da última quarta-feira(21), o membro da Comissão de Prerrogativas da OAB-ES, Raphael Câmara, informou que Ordem entraria com um pedido de liberdade das advogadas através de um habeas corpus , independentemente da disponibilidade de uma sala de Estado Maior, visto que, nas palavras dele, a liberdade delas não atrapalharia a continuidade da operação da Polícia Civil. Luezes e Gabriela são acusadas de escreverem bilhetes, com ordem de criminosos de dentro da cadeia, para integrantes da facção do lado de fora executarem crimes

Na noite do mesmo dia, porém, a OAB-ES reviu o entendimento e comunicou por meio do diretor de prerrogativas, Eduardo Sarlo, que a defesa seria para que as advogadas cumprissem a decisão da Justiça em prisão domiciliar na falta de uma sala.

Na visão do professor de Direito da FDV e advogado Caleb Salomão Pereira é preciso entender que essa é uma situação específica e que resguarda a atuação do profissional.

Não é uma questão de privilégio como podem interpretar, por isso a preocupação da OAB com o caso dessas duas advogadas. É preciso deixar claro que se trata de uma investigação em curso. Há uma suspeita de crime, mas sequer as provas não foram expostas Calebe Salomão, advogado e professor de Direito

Já para o secretário-geral da ONG Transparência Capixaba , Rodrigo Rossoni, o caso extrapola a área de atuação da relação entre um advogado e o cliente. Segundo ele, a acusação feita contra as advogadas Luezes e Gabriella é de um crime grave, o qual, para ele ele é questionável essa condição especial.

"Um advogado, pelo exercício da profissão, se for colocado em uma cela comum poderá correr risco de vida. Por isso existe essa separação e entendo que ela é necessária, porém deve ser algo justo. Do contrário, pode até passar uma sensação de impunidade perante um crime tão grave", comentou.