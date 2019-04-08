Home
>
Polícia
>
Sala de delegacia com armas e drogas apreendidas pega fogo no ES

Sala de delegacia com armas e drogas apreendidas pega fogo no ES

Durante incêndio foram ouvidos estampidos, ao que parecia, nas palavras do superintendente de polícia de Cachoeiro de Itapemirim, "projéteis sendo deflagrados"