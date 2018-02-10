'Roubei tanto que até perdi as contas', confessa ladrão de bicicletas

Cássio DAssumpção Uliana, de 35 anos, confessou os crimes Crédito: Carlos Alberto Silva | AG

Já roubei muito mesmo. Foi tanto que até perdi a conta. A resposta veio rápida assim que perguntaram quantas bicicletas Cássio DAssumpção Uliana, 35 anos, já havia roubado. Segundo a polícia, foram em torno de 200, após investigação que apontou os furtos cometidos pelo suspeito desde 2016.

Cássio foi detido na manhã de ontem, na Praia do Canto, em Vitória. A prisão foi feita por agentes da Guarda Municipal, após um alerta da Polícia Civil, que já vinha procurando pelo suspeito. Porém, como não foi pego em flagrante, ele foi liberado ainda no final da tarde.

De acordo com o delegado Marcio Braga, titular da Delegacia de Polícia de Jardim Camburi, Cássio agia nas regiões da Enseada do Suá, Jardim da Penha, Praia do Canto e Jardim Camburi. Pelo menos 25 vídeos que mostram a ação do suspeito foram entregues pelas vítimas à polícia.

Nós tínhamos as filmagens que foram cedidas por vítimas. Estavam aqui arquivadas, mas nós não tínhamos a qualificação desse elemento. Então ele ficou roubando aqui desde 2016 até 2018, furtando bicicletas, afirmou.

Os furtos aconteciam de madrugada, e Cássio logo se desfazia das bicicletas, para que não fosse pego, segundo a polícia. Ele arromba os portões eletrônicos durante a noite, geralmente de meia noite até 3h da manhã. Ele conta com esse período da madrugada, em que a vítima ainda não deu queixa. Assim conseguiu ficar dois, três anos roubando bicicletas, explicou o delegado.

Ainda de acordo com Braga, 80% dos furtos a bicicletas registrados na delegacia, foram cometidos por Cássio e mais de 20 denúncias foram feitas contra ele. O delegado explicou que um inquérito com quatro vítimas foi aberto, além de outros cinco sob investigação que também apontam Cássio como autor.

Cássio chegou a ser preso no dia 30 de janeiro, após ter roubado outra bicicleta, porém foi liberado pela Justiça na audiência de custódia.

Na ocasião, o suspeito não chegou a ficar nem 24 horas na cadeia. Vou pedir a prisão preventiva dele e vamos aguardar que saia o mandado. Ele só vai parar realmente quando for condenado, concluiu Braga.

SEM MEDO

Na delegacia, Cássio DAssumpção Uliana, de 35 anos, disse que os furtos ajudam a sustentar o vício em crack.

Quando você começou a roubar?

Nem me lembro mais, tem muito tempo. Desde que comecei a usar drogas. Não conseguia mais trabalho, ninguém me dava oportunidade. Daí, passei a roubar.

Quais drogas usa?

Só o maldito do crack.

Já roubou mais de 200 bikes?

Olha, vou ser honesto, já roubei muito mesmo. Foi tanto que nem me lembro. Mas, se a polícia diz que foi isso tudo, então foi. Deve ter sido mesmo.

Já foi preso antes?

Umas três vezes. Todas elas por roubo.

Por quanto vende cada bicicleta?

Por R$ 200 a R$ 300.

Para quem vende?

Pra qualquer um. Se a pessoa estiver passando na rua eu ofereço. Se quiser, ela compra. É assim que faço.

Já tentou tratamento para deixar o vício?

Não. Mas sei que preciso. O crack é minha perdição mesmo.

Tem medo de ir para a cadeia?