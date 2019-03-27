Home
>
Polícia
>
Retaliação pode ser causa de crime que acabou com bebê baleado em Cariacica

Retaliação pode ser causa de crime que acabou com bebê baleado em Cariacica

Marcelo era líder do tráfico de drogas de Itanguá, segundo a Polícia Civil, e há suspeita de que ele estaria envolvido com duas mortes de rivais em fevereiro