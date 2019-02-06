Relembre casos de roubos a bancos e caixas eletrônicos no ES

Ainda em 2018, no dia 26 de março, uma- que não teve a identidade revelada - que carregava uma botija de gás. A intenção do suspeito era atear fogo na botija para tentar arrombar um caixa eletrônico. A explosão só não teve exito porque policiais militares chegaram no local e impediram a ação.

Em 18 de dezembro de 2017, em uma ação cinematográfica, uma, no Litoral Sul do Estado, foi alvo de bandidos. Os ladrões entraram no pátio da agência pelo muro lateral, próximo a uma banca de jornal. Já pátio, entraram no porão do imóvel e fizeram um buraco no teto, cortando uma laje de concreto, e tiveram acesso à tesouraria da agência. A suspeita é que os bandidos tenham usado um maçarico para abrir o cofre.

Em dezembro de 2016, moradores de Presidente Kennedy passaram por uma situação de terror e medo quando uma agência foi arrombada no Centro da cidade. De acordo com a Polícia Militar, o gerente e o segurança chegaram no banco por volta de 8 horas e perceberam que a grade do ar condicionado nos fundos do imóvel haviam sido arrombados. Após ter acesso ao interior da agência os funcionários perceberam que gavetas do cofre estavam abertas e diversos documentos haviam sido revirados. Nenhum valor em dinheiro foi levado pelos bandidos.