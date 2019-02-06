Relembre casos de roubos a bancos e caixas eletrônicos no ES

Roubos a bancos e caixas eletrônicos têm sido cada vez mais frequentes no Espírito Santo. Na madrugada desta quarta-feira (06), por exemplo, três criminosos encapuzados explodiram uma agência do Banestes no distrito de Guaraná, em Aracruz, no Norte do Estado. A ação durou apenas oito minutos.
Após o crime, os bandidos abandonaram e atearam fogo no veículo usado para a fuga. Segundo a Polícia Civil, até o momento, ninguém foi detido. A agência está fechada para reparos e deverá ser reaberta na sexta-feira (08).
Abaixo citamos outros 16 casos que assustaram os capixabas. Relembre:
2018
BARRA DE SÃO FRANCISCO
No final dezembro de 2018, sete criminosos invadiram uma agência do Sicoob no Centro de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, e fizeram a família de um funcionário refém. A intenção dos bandidos era ter acesso ao cofre do banco, entretanto a ação foi impedida por policiais militares após o acionamento do sistema de segurança no local.
GUARAPARI
No dia 8 do mesmo mês, uma agência do Banco do Brasil, localizada no Centro de Guarapari, foi arrombada com o uso de um maçarico. Criminosos levaram o dinheiro do cofre e ninguém ficou ferido.
PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS
Já em outubro, uma dupla de assaltantes foi presa em flagrante tentando furtar o dinheiro de uma agência do Banco Santander no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. Os homens chegaram a arrombar os caixas eletrônicos, mas foram detidos no momento da fuga pela Polícia Militar.
ITAPOÃ
Ainda em 2018, no dia 26 de março, uma agência do Banco do Brasil situada em Itapoã, Vila Velha, foi invadida por um homem - que não teve a identidade revelada - que carregava uma botija de gás. A intenção do suspeito era atear fogo na botija para tentar arrombar um caixa eletrônico. A explosão só não teve exito porque policiais militares chegaram no local e impediram a ação.
2017
PRESIDENTE KENNEDY
Em 18 de dezembro de 2017, em uma ação cinematográfica, uma agência do Banestes em Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Estado, foi alvo de bandidos. Os ladrões entraram no pátio da agência pelo muro lateral, próximo a uma banca de jornal. Já pátio, entraram no porão do imóvel e fizeram um buraco no teto, cortando uma laje de concreto, e tiveram acesso à tesouraria da agência. A suspeita é que os bandidos tenham usado um maçarico para abrir o cofre.
Em 6 de fevereiro, uma agência do Sicoob foi invadida por um criminoso em Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo. Contudo, populares acionaram rapidamente a Polícia Militar, que deslocou policiais para o local. Houve troca de tiros e pânico dentro do banco. Um segurança que trabalhava na agência ficou ferido. O homem que trocou tiros com os militares foi morto.
ATÍLIO VIVÁCQUA
Em 24 de outubro do mesmo ano, a agência do Sicoob Credirochas, em Atílio Vivácqua, no Sul do Estado, foi arrombada por um homem. Segundo a PM, por volta das 5h30 o alarme disparou e a central de policiamento avisou para o gerente. Ao chegar no local foi constatado que o bandido entrou em uma báscula que fica nos fundos da agência. Ele chegou a quebrar um cadeado, mas não conseguiu ter acesso ao cofre.
ITAPINA
Em junho, bandidos explodiram um caixa eletrônico do Banco do Brasil que fica dentro do Ifes de Itapina, distrito de Colatina, na região Noroeste. O crime aconteceu na madrugada do dia 27, por volta de 3h30, e durou cerca de 15 minutos. Na época a Polícia Militar informou que três homens armados renderam o segurança da instituição de ensino e, após explodir o equipamento, levaram em dinheiro - valores não foram revelados.
PANCAS
No dia 10 de fevereiro de 2017, cinco ladrões encapuzados tentaram roubar uma agência bancária em Pancas, no Noroeste do ES. Durante a ação, pessoas foram feitas reféns e houve troca de tiros com a polícia. A tentativa de roubo aconteceu por volta das 2h. Os bandidos chegaram em um carro e renderam um grupo de pessoas que estavam em um bar próximo à agência. As vítimas foram feitas reféns pelos ladrões. Para entrar no banco, eles atiraram na porta de vidro. Policiais militares, que estão fazendo rondas noturnas, perceberam a ação. Os bandidos atiraram contra a polícia e fugiram em direção a Colatina. No caminho, atearam fogo no carro usado para o crime.
2016
PRESIDENTE KENNEDY
Em dezembro de 2016, moradores de Presidente Kennedy passaram por uma situação de terror e medo quando uma agência foi arrombada no Centro da cidade. De acordo com a Polícia Militar, o gerente e o segurança chegaram no banco por volta de 8 horas e perceberam que a grade do ar condicionado nos fundos do imóvel haviam sido arrombados. Após ter acesso ao interior da agência os funcionários perceberam que gavetas do cofre estavam abertas e diversos documentos haviam sido revirados. Nenhum valor em dinheiro foi levado pelos bandidos.
LARANJA DA TERRA
Na madrugada do dia 4 de maio, uma agência do Bradesco foi alvo de explosão em Laranja da Terra, na região Serrana. Quatro suspeitos armados arrombaram a unidade e levaram cerca de R$ 50 mil de um caixa eletrônico. A ação teve início por volta das 3h12, quando houve duas explosões fortes no local. Os bandidos chegaram em um carro - Fiesta prata - e arrombaram a porta da agência. Depois, colocaram duas bananas de dinamite para explodir equipamentos.
2015
JACARAÍPE
Em 5 de novembro de 2015, uma agência do Banco do Brasil localizada na Avenida Abdo Saade, em Jacaraípe, na Serra, ficou completamente destruída após uma explosão provocada por bandidos. Por volta das 3h30, criminosos acionaram uma grande quantidade de explosivos e toda a faxada do banco ficou destruída. A explosão foi tão forte que a parte de cima do prédio, que também pertence ao banco, teve a estrutura abalada. Nenhum valor em dinheiro foi levado da agência.
2013
PONTO BELO
Bandidos explodiram caixas eletrônicos em abril de 2013, em Ponto Belo, no Norte do Estado, por volta das 00h. Na época a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) confirmou que os criminosos usaram dinamite para explodir os equipamentos. O valor em dinheiro levado pelos bandidos não foi revelado.
2012
ITAPINA
Ataques a bancos e agências também foram registrados em 2012. Em novembro, bandidos renderam os vigias do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Itapina, e arrombaram o caixa eletrônico.
IRUPI
Em junho de 2012, a pequena cidade de Irupi, com pouco mais de 10 mil habitantes, na Região do Caparaó, foi alvo de bandidos. Uma agência bancária do Bradesco foi explodida por volta das 3h. Com a explosão, todos os equipamentos do local foram destruídos.
VILA VELHA
Em abril, uma tentativa de assalto à agência do Banco do Brasil na Avenida Santa Leopoldina, em Vila Velha, terminou em tiroteio e morte. Quatro assaltantes participaram da ação. Um deles foi morto dentro do banco, outros dois foram baleados e o quarto foi preso.