Home
>
Polícia
>
Racha na Terceira Ponte: advogado e estudante viram réus

Racha na Terceira Ponte: advogado e estudante viram réus

Ivomar Rodrigues Gomes Junior e Oswaldo Venturini Neto serão julgados por terem provocado o acidente que matou o casal Kelvin Gonçalves dos Santos, e Brunielly Oliveira