Quem são os bandidos que estão tocando o terror no Morro da Boa Vista?

Ezequiel dos Santos Souza, vulgo "Batutinha" e Leonardo Rocha de Carvalho, vulgo "Leozinho do Vasco", já têm passagem pela polícia. Tiroteios têm sido frequentes na região

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 21:02 - Atualizado há 6 anos

Morro da Boa Vista, em Vila Velha Crédito: Ari Melo/ TV Gazeta

A comunidade do morro da Boa Vista, em Vila Velha, segue vivendo um drama. O terror de estar no meio de conflitos entre bandidos e guerra pelo comando do tráfico de drogas voltou a assombrar os moradores da região. Nesta segunda-feira (5), mais um tiroteio assustou populares, uma pessoa ficou ferida e escolas municipais do bairro foram fechadas. A Polícia Civil conseguiu identificar quem estaria no comando desta guerra, e agora tenta prender os dois principais suspeitos.

Em entrevista para a TV Gazeta na manhã desta terça-feira (6), uma moradora que não quis se identificar relatou que todos os dias escuta explosões no alto do morro, e teme que as pedras rolem e causem uma tragédia no local. Ela, que mora há mais de 50 anos na região de São Torquato, acredita que a alternativa para minimizar o confronto é instalar uma base da Polícia Militar no alto do morro.

De acordo com a polícia, pessoas perigosas que moram no local já foram presas diversas vezes, mas acabam soltas e voltam a incitar o medo na comunidade. Segundo o delegado Fabrício Dutra, é apenas questão de tempo para que os dois criminosos sejam presos novamente. Ambos já têm passagens pela polícia na época em que ainda eram menores de idade. As investigações apontam que realmente eles são responsáveis pela guerra no morro.

QUEM SÃO ELES

- Ezequiel dos Santos Souza, vulgo "Batutinha", já foi preso sete vezes quanto era menor de idade — por porte ilegal de arma de fogo, apreensão de munição, lesão corporal grave, três homicídios e tráfico de entorpecentes;

- Leonardo Rocha de Carvalho, vulgo "Leozinho do Vasco", já foi preso por porte ilegal de arma quando era menor de idade e por roubo e receptação de produto roubado.

Ezequiel dos Santos Souza e Leonardo Rocha de Carvalho são procurados pela polícia Crédito: Divulgação | Polícia Civil

DIFICULDADE DE ACESSO

De acordo com a Polícia Militar, a equipe está encontrando dificuldades no acesso ao morro da Boa Vista, em Vila Velha. O major Mário explicou que a região é favorecida geograficamente para os criminosos.

"Têm muitas escadarias por lá, o que torna difícil o acesso com viaturas. Essas escadarias dão acesso a matas, o que facilita muito com que os criminosos se escondam e empreendam fuga. Mesmo assim, estamos refirçando o policiamento no local", detalhou.

HISTÓRICO DE TIROTEIOS

21 de janeiro de 2019

Moradores foram acordados pelo som dos tiros na madrugada de 21 de janeiro deste ano. Populares informaram que foi mais de uma hora de tiroteio no bairro (veja vídeo abaixo) e que os bandidos de um morro vizinho invadiram a região por volta de 1h.

28 de maio de 2019

Em vídeo, traficantes desafiaram rivais e colocaram terror no morro da Boa Vista em Vila Velha. Pelas redes sociais, criminosos exibiram armas e, pelo menos cinco famílias tinham deixado suas casas aquele mês.

5 de agosto de 2019

Tiroteio no morro da Boa Vista deixou uma pessoa baleada em São Torquato. Os autores dos disparos fugiram e não foram encontrados pela polícia. Moradores relataram ter escutado vários tiros e barulho de bombas no início da tarde. A Força Tática e a Companhia Independente de Missões Especiais da Polícia Militar (Cimesp) foram acionadas e confirmaram o tiroteio.

O QUE DIZ A SESP

Questionada sobre o policiamento no local, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que ações para aumentar a segurança da população no local estão sendo tomadas desde o começo do ano.

No total, o órgão diz que já foram 483 operações preventivas e repressivas no local, armas apreendidas, sendo somente nesta semana duas pistolas e uma espingarda calibre 12, com ocorrência de confronto entre policiais e criminosos e prisões efetuadas.

"O policiamento segue reforçado no local. A Polícia Civil tem realizado operações integradas com a PM, com o objetivo de qualificar e prender esses bandidos. Alguns deles já estão identificados e são criminosos com passagens pelo sistema prisional", finalizou o órgão.

DENUNCIE

A polícia pede a colaboração da população para encontrar os dois bandidos. Denúncias podem ser feitas através do Disque-Denúncia pelo número 181. O anonimato é garantido.

