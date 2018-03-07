Quem é Satanás, o bandido preso ao tentar entrar no Espírito Santo

Uma vida dedicada ao crime sem medo das consequências. Esse é um breve resumo de Satanás, como é conhecido Wellington Santos Vieira, de 36 anos, preso pela Polícia Rodoviária Federal tentando entrar no Espírito Santo, na última sexta-feira (2). Foragido da Justiça no Estado do Sergipe, Satanás também atuava no tráfico de drogas no Rio de Janeiro, segundo informações da PRF. O destino dele? Vitória. Mas a fuga de Satanás acabou em plena BR 101, em Mimoso do Sul, durante abordagem da Operação Égide.
O apelido não existe à toa: entre os crimes praticados pelo acusado somente em 2017, por exemplo, estão assaltos com requintes de crueldade, tiros disparados contra fórum e assassinato de policial militar. Essas transgressões da lei foram registradas no Estado do Sergipe, de onde Satanás é natural, e tiveram, obviamente, grande repercussão. O bandido chegou a ser preso, mas fugiu do sistema penitenciário sergipano.
Ainda preso em Sergipe, Satanás conheceu Valdeilson Luiz dos Santos, o Dedé, de 36 anos, com quem manteve parceria no crime fora da prisão. Ao contrário de Satanás, Dedé saiu da cadeia após receber alvará de soltura, e encontrou o velho amigo fora da prisão. A dupla passou a agir em quase todo o Estado do Sergipe, principalmente na região conhecida como Grande Aracaju.
O Complexo de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil do Sergipe (Cope) já estava atrás de Satanás e Dedé. Segundo o delegado André Davi, um dos responsáveis pelo grupo. A busca era tratada como prioridade.
CRIMES DE REPERCUSSÃO EM 2017
O primeiro dos delitos da dupla em 2017 foi em Areia Branca, a cerca de 45 quilômetros de Aracaju, Capital do Estado. Satanás e Dedé estavam em uma confraternização na cidade, em outubro, e brigaram com um homem, fazendo ameaças de morte, mas foram contidos. Ainda irritados, eles deram seis tiros contra o Fórum da cidade e fugiram, segundo o delegado.
Demonstraram completo destemor pelo Estado. O Fórum é a Justiça. E demonstraram destemor contra a polícia e em relação à sociedade. Eles não tinham valor moral nenhum
Um mês depois, no dia 12 de novembro, Satanás, Dedé e outros bandidos invadiram o Parque dos Falcões, uma reserva ambiental muito conhecida em Itabaiana, cidade vizinha de Areia Branca. Lá, assaltaram diversas pessoas e ainda mataram animais.
Segundo André Davi, naquele domingo os criminosos também espancaram e ameaçaram visitantes e funcionários, mataram aves silvestres e roubaram outros cinco pássaros. Levaram celulares, máquinas fotográficas, dinheiro, aves. Mataram alguns pássaros por perversidade, por pura maldade. Acredito que tenha sido para mostrar isso, declarou.
O último fato no ano passado que chamou a atenção da Polícia Civil no Sergipe ocorreu em dezembro. Mais uma vez na companhia de Dedé, Satanás matou o policial militar aposentado Adilson Bispo Nunes, de 51 anos.
Segundo a polícia, o PM estava na porta de casa quando os criminosos o renderam pedindo a arma. Mesmo entregando sem reação, ele levou um tiro na nuca. Antes do crime, a dupla já havia roubado um carro. Eles tinham conhecimento de que ele era um capitão aposentado. Foram roubar a arma dele, mas, não satisfeitos, desferiram disparos contra a cabeça do policial, relatou o delegado.
FUGA PARA O ESPÍRITO SANTO
Segundo o delegado André Davi, Satanás chegou ao Espírito Santo fugindo de uma perseguição que começou no Sergipe. Os amigos criminosos fugiram do Nordeste para o Rio de Janeiro, mas a Polícia Civil já estava em contato com as polícias da Região Sudeste. Nós fizemos uma operação para prendê-los no carnaval, mas fugiram, explicou o delegado.
No interior do Rio de Janeiro, em Macaé, Dedé e Satanás foram reconhecidos e trocaram tiros com a polícia. Foi neste tiroteio que Satanás perde o amigo e ficou sozinho. Na fuga, Satanás foi preso tentando entrar no Espírito Santo, graças à atuação da Polícia Rodoviária Federal, por meio da Operação Égide.
Ele estava dentro do táxi e chegou a mentir o nome cinco vezes para os agentes da PRF, mas foi levado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cachoeiro de Itapemirim, ainda na região Sul do Espírito Santo, com uma mulher, que a polícia ainda investiga se tem participação nas ações criminosas e na fuga de Satanás.
OUTROS CRIMES
Ainda segundo a polícia, a dupla era suspeita de outros crimes, entre eles roubo de veículos, celulares e armas de fogo em propriedades rurais do Estado. O acusado será transferido para o Sergipe, onde responderá por todos os delitos.
Quem é Satanás, o bandido preso ao tentar entrar no Espírito Santo
Era um elemento de altíssima periculosidade. Quando ele entrava em uma ação criminosa, não tinha qualquer valor moral. Matar uma vítima ou não dava no mesmo. Poderia matar, como no caso do capitão, com um tiro na nuca, ou não, afirmou o delegado. Satanás vai voltar para o Sergipe, onde vai responder pelos crimes, de acordo com o delegado.