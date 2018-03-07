Quem é Satanás, o bandido preso ao tentar entrar no Espírito Santo

Welington Santos Vieira, o Satanás Crédito: Internauta

Uma vida dedicada ao crime sem medo das consequências. Esse é um breve resumo de Satanás, como é conhecido Wellington Santos Vieira, de 36 anos, preso pela Polícia Rodoviária Federal tentando entrar no Espírito Santo, na última sexta-feira (2). Foragido da Justiça no Estado do Sergipe, Satanás também atuava no tráfico de drogas no Rio de Janeiro, segundo informações da PRF. O destino dele? Vitória. Mas a fuga de Satanás acabou em plena BR 101, em Mimoso do Sul, durante abordagem da Operação Égide.

O apelido não existe à toa: entre os crimes praticados pelo acusado somente em 2017, por exemplo, estão assaltos com requintes de crueldade, tiros disparados contra fórum e assassinato de policial militar. Essas transgressões da lei foram registradas no Estado do Sergipe, de onde Satanás é natural, e tiveram, obviamente, grande repercussão. O bandido chegou a ser preso, mas fugiu do sistema penitenciário sergipano.

Ainda preso em Sergipe, Satanás conheceu Valdeilson Luiz dos Santos, o Dedé, de 36 anos, com quem manteve parceria no crime fora da prisão. Ao contrário de Satanás, Dedé saiu da cadeia após receber alvará de soltura, e encontrou o velho amigo fora da prisão. A dupla passou a agir em quase todo o Estado do Sergipe, principalmente na região conhecida como Grande Aracaju.

O Complexo de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil do Sergipe (Cope) já estava atrás de Satanás e Dedé. Segundo o delegado André Davi, um dos responsáveis pelo grupo. A busca era tratada como prioridade.

CRIMES DE REPERCUSSÃO EM 2017

O primeiro dos delitos da dupla em 2017 foi em Areia Branca, a cerca de 45 quilômetros de Aracaju, Capital do Estado. Satanás e Dedé estavam em uma confraternização na cidade, em outubro, e brigaram com um homem, fazendo ameaças de morte, mas foram contidos. Ainda irritados, eles deram seis tiros contra o Fórum da cidade e fugiram, segundo o delegado.

Demonstraram completo destemor pelo Estado. O Fórum é a Justiça. E demonstraram destemor contra a polícia e em relação à sociedade. Eles não tinham valor moral nenhum Delegado André Davi - Cope Sergipe

Um mês depois, no dia 12 de novembro, Satanás, Dedé e outros bandidos invadiram o Parque dos Falcões, uma reserva ambiental muito conhecida em Itabaiana, cidade vizinha de Areia Branca. Lá, assaltaram diversas pessoas e ainda mataram animais.

Segundo André Davi, naquele domingo os criminosos também espancaram e ameaçaram visitantes e funcionários, mataram aves silvestres e roubaram outros cinco pássaros. Levaram celulares, máquinas fotográficas, dinheiro, aves. Mataram alguns pássaros por perversidade, por pura maldade. Acredito que tenha sido para mostrar isso, declarou.

Dedé, fiel amigo e comparsa de Satanás Crédito: Polícia Civil do Sergipe

O último fato no ano passado que chamou a atenção da Polícia Civil no Sergipe ocorreu em dezembro. Mais uma vez na companhia de Dedé, Satanás matou o policial militar aposentado Adilson Bispo Nunes, de 51 anos.

Segundo a polícia, o PM estava na porta de casa quando os criminosos o renderam pedindo a arma. Mesmo entregando sem reação, ele levou um tiro na nuca. Antes do crime, a dupla já havia roubado um carro. Eles tinham conhecimento de que ele era um capitão aposentado. Foram roubar a arma dele, mas, não satisfeitos, desferiram disparos contra a cabeça do policial, relatou o delegado.

FUGA PARA O ESPÍRITO SANTO

Segundo o delegado André Davi, Satanás chegou ao Espírito Santo fugindo de uma perseguição que começou no Sergipe. Os amigos criminosos fugiram do Nordeste para o Rio de Janeiro, mas a Polícia Civil já estava em contato com as polícias da Região Sudeste. Nós fizemos uma operação para prendê-los no carnaval, mas fugiram, explicou o delegado.

Satanás foi preso tentando entrar no Espírito Santo, graças à atuação da Polícia Rodoviária Federal, por meio da Operação Égide. No interior do Rio de Janeiro, em Macaé, Dedé e Satanás foram reconhecidos e trocaram tiros com a polícia. Foi neste tiroteio que Satanás perde o amigo e ficou sozinho. Na fuga,, graças à atuação da Polícia Rodoviária Federal, por meio da Operação Égide.

Delegado André Davi Crédito: Polícia Civil de Sergipe

Ele estava dentro do táxi e chegou a mentir o nome cinco vezes para os agentes da PRF, mas foi levado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cachoeiro de Itapemirim, ainda na região Sul do Espírito Santo, com uma mulher, que a polícia ainda investiga se tem participação nas ações criminosas e na fuga de Satanás.

OUTROS CRIMES

Ainda segundo a polícia, a dupla era suspeita de outros crimes, entre eles roubo de veículos, celulares e armas de fogo em propriedades rurais do Estado. O acusado será transferido para o Sergipe, onde responderá por todos os delitos.

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