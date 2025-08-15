Quatro são presos em operação contra o tráfico de drogas em Pedro Canário

Disputa pela região

Quatro pessoas foram presas em uma operação de combate ao tráfico de drogas em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, nessa quinta-feira (14). De acordo com a Polícia Civil, que realizou a operação juntamente com a Polícia Militar, um dos presos estaria em disputa pelo monopólio do tráfico na região, com relatos de confrontos armados entre grupos rivais.

A PC informou que ação tinha o objetivo de cumprir mandados de prisão, busca e apreensão e de prisão temporária contra envolvidos no tráfico de drogas, além de conter a disputa entre facções criminosas rivais na região.

Os quatro suspeitos - três homens e uma mulher - foram presos no distrito de Cristal do Norte. Dois deles, uma mulher de 27 anos e um homem de 21 anos, foram detidos em uma casa. No local, a polícia encontrou um revólver calibre 32, acompanhado de 19 munições, porções de maconha prontas para venda e aparelhos celulares. Um terceiro indivíduo que estava no local conseguiu fugir e não foi localizado.

Em outro ponto da operação, um homem de 21 anos, conhecido na região por envolvimento com o tráfico, foi preso após tentar fugir das equipes. De acordo com a Polícia Civil, durante a abordagem, houve resistência, sendo necessário o uso progressivo da força para conter o suspeito. No local, foram encontradas porções de drogas.

A quarta prisão ocorreu na Rodovia ES 209, no trecho que liga São Sebastião do Norte, no município de Montanha, a Cristal do Norte, em Pedro Canário. Conforme as investigações, o homem é apontado por envolvimento com o tráfico na região de Cristal do Norte e estaria em disputa pelo monopólio do tráfico local, com relatos de confrontos armados entre grupos rivais.

De acordo com o delegado Bruno Ribeiro, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Pedro Canário, as investigações agora prosseguem para identificar outros envolvidos e desarticular completamente a rede criminosa que atua no distrito. Os presos foram encaminhados à 18ª Delegacia Regional de São Mateus para cumprimento dos mandados de prisão, sendo, em seguida, encaminhados ao presídio.

