Quatro são presos após droga ser arremessada de janela em Vila Velha

Eles foram encaminhados para a delegacia e autuados por tráfico e associação ao tráfico

Publicado em 15 de julho de 2019 às 00:42 - Atualizado há 6 anos

Três mulheres e um homem foram presos com 1560 pedras de crack, 18 tabletes grandes de maconha e 30 buchas de entorpecente similar a maconha no bairro Santa Inês, em Vila Velha, no início da tarde deste domingo (14). Uma das mulheres tentava jogar a droga pela janela de uma casa para entregar a outras duas que estavam na rua, quando a Polícia Militar chegou.

De acordo com informações da PM, policiais faziam patrulhamento no bairro quando avistaram as mulheres “inquietas”, na Rua Felipe Camarão. Elas foram identificadas como Ana Paula Assis da Silva, de 25 anos, e Amanda Almeida Santos, de 25 anos. As mulheres estavam perto de uma casa, onde na janela estava Ana Paula Machado Maitam, de 22 anos, que arremessou a sacola com os entorpecentes.

Na porta da mesma casa estava Christopher Dias da Cunha, de 22 anos, que ficou nervoso com a abordagem e voltou para dentro da casa, com objeto na mão que, ainda segunda a Polícia Militar, parecia uma bucha de maconha.

A PM abordou as duas meninas e o rapaz próximo à porta da casa, quando a mulher que estava na janela jogando a sacola se aproximou dizendo ser namorada dele. Os quatro foram detidos e, além das sacolas com crack, foram encontradas 30 buchas de entorpecente similar à maconha, 18 tabletes grandes de maconha, dinheiro e outros objetos.

Segundo o delegado de plantão da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, para onde o caso foi encaminhado, os quatro foram autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico e serão encaminhados para o Centro de Triagem de Viana.

