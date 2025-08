Crime na madrugada

Quatro pessoas são baleadas em ataque a tiros a bar de São Mateus

Acidente ocorreu na madrugada deste sábado (2), no distrito de Santa Maria, zona rural da cidade.

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 12:02

Quatro pessoas — dois homens e duas mulheres — foram baleadas em um ataque a tiros a um bar, na madrugada deste sábado (2), no distrito de Santa Maria, zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo.>

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada com a informação de que um homem havia atirado contra um grupo de pessoas que frequentavam um bar. No local, a equipe não encontrou ninguém. Conforme a PM, "foram iniciadas diligências e, em certo momento, os policiais encontraram uma casa aberta e sem nenhum morador. Em seguida, saíram do matagal duas moças. Elas passaram a narrar que, pouco tempo antes, dois homens a bordo de uma motocicleta desembarcaram e efetuaram disparos na direção do bar. Segundo as testemunhas, duas mulheres foram baleadas e seguiram para o município de Boa Esperança com o objetivo de buscar atendimento". >

Ainda segundo a Polícia Militar, "diante dos fatos, os militares retornaram ao local inicial, o bar, e lá visualizaram diversas cápsulas. Em seguida, os militares seguiram para o Hospital de Boa Esperança, porém, as vítimas tinham sido transferidas para o Hospital Roberto Silvares. Já na unidade de São Mateus, a equipe identificou mais duas vítimas, porém do sexo masculino", informou a corporação. >

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. De acordo com a polícia, as informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações. >

