Quatro homens são presos após perseguição policial em Cachoeiro

Suspeitos tinham assaltado um bar no bairro Basiléia

Gazeta Online

Publicado em 24 de julho de 2019 às 14:19

 - Atualizado há 6 anos

Uma perseguição policial, que percorreu vários bairros na região central de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, terminou com quatro homens presos na noite desta terça-feira (23).

Segundo a Polícia Militar, a ação começou durante um patrulhamento de rotina no bairro Basiléia quando os militares viram dois homens correndo em direção a um veículo que estava ligado e saíram em alta velocidade.

O condutor não obedeceu às ordens de parada e continuou colocando em risco a segurança dos pedestres por onde passava. A perseguição continuou por vários bairros e só terminou no bairro Ferroviários, onde o veículo foi parado.

A Polícia informou que os homens que foram vistos correndo tinham assaltado um bar no bairro Basiléia e os outros dois aguardavam no veículo para facilitar a fuga. As vítimas reconheceram os criminosos e tiveram seus pertences recuperados.

Dentro do veículo estavam quatro homens, além de um revólver calibre 32, uma carteira, um celular, R$ 147,00 e um cigarro de maconha. Os quatro homens foram conduzidos à delegacia de Cachoeiro.

