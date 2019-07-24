Após assalto

Quatro homens são presos após perseguição policial em Cachoeiro

Suspeitos tinham assaltado um bar no bairro Basiléia

Publicado em 24 de julho de 2019

Uma perseguição policial, que percorreu vários bairros na região central de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, terminou com quatro homens presos na noite desta terça-feira (23).

Segundo a Polícia Militar, a ação começou durante um patrulhamento de rotina no bairro Basiléia quando os militares viram dois homens correndo em direção a um veículo que estava ligado e saíram em alta velocidade.

O condutor não obedeceu às ordens de parada e continuou colocando em risco a segurança dos pedestres por onde passava. A perseguição continuou por vários bairros e só terminou no bairro Ferroviários, onde o veículo foi parado.

A Polícia informou que os homens que foram vistos correndo tinham assaltado um bar no bairro Basiléia e os outros dois aguardavam no veículo para facilitar a fuga. As vítimas reconheceram os criminosos e tiveram seus pertences recuperados.

Dentro do veículo estavam quatro homens, além de um revólver calibre 32, uma carteira, um celular, R$ 147,00 e um cigarro de maconha. Os quatro homens foram conduzidos à delegacia de Cachoeiro.

