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Até aliança na pasta de dente

Quadrilha furtava objetos em carros e enviava pelos Correios para fora do ES

Durante a operação, foram apreendidos eletrônicos que haviam sido furtados, além de uma aliança que estava escondida em um tubo de pasta de dente

Publicado em 26 de Março de 2025 às 11:59

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

26 mar 2025 às 11:59
Dois homens de nacionalidade estrangeira — um argentino de 27 anos e um peruano de 57 anos — foram presos no Centro de Vitória, na terça-feira (25), suspeitos de integrar uma quadrilha interestadual especializada no furto de eletrônicos e outros objetos. Segundo a Guarda Civil Municipal de Vitória, os criminosos arrombavam veículos e enviavam os produtos furtados pelos Correios para São Paulo. A ação foi realizada em parceria com a Polícia Civil.
A investigação teve início após um furto registrado no último domingo. Com o levantamento de informações pela Gerência de Inteligência, os agentes conseguiram identificar o veículo utilizado pelos suspeitos e realizar a abordagem. "A Gerência de Inteligência realizava levantamentos acerca de furtos ao interior de veículos, um deles no último domingo, e conseguiu chegar até a identificação do carro dos suspeitos. A partir daí, uma equipe da Guarda fez a abordagem. Numa ação integrada com a Polícia Civil, conseguimos chegar ao produto do furto", afirmou Amarilio Boni, secretário de Segurança Urbana de Vitória.
Dentro do carro, a Guarda Municipal encontrou um rádio comunicador, roupas e malas. Além disso, os suspeitos, um argentino de 27 anos e um peruano de 57 anos, apresentaram documentos falsificados, segundo a Polícia Federal. 
Eletrônicos apreendidos durante a apuração
Eletrônicos apreendidos durante a apuração Crédito: Divulgação Guarda de Vitória
“Ao solicitarmos documentos, os dois estrangeiros apresentaram apenas um documento que seria uma autorização internacional para condução. Algumas características do documento nos chamou atenção. Para conferir a autenticidade, encaminhamos os suspeitos para a Polícia Federal onde foi confirmado que se tratavam de documentos falsos”, explicou o Inspetor Rocha, da Guarda Municipal.
O argentino de 27 anos, segundo a Guarda, estava em situação regular (em questão de imigração) no país, possui 11 passagens criminais no Brasil e nunca tirou habilitação no país de origem. Já o comparsa, o peruano de 57 anos, não possui registros criminais e está irregular no Brasil.

Até aliança em pasta de dente

Ainda durante a operação, os investigadores identificaram que a dupla havia despachado uma encomenda em uma agência dos Correios. Com um mandado de busca e apreensão, a Polícia Civil interceptou o pacote, que continha dois computadores, um tablet, um celular e um multimídia de painel, todos furtados. Os objetos estavam escondidos entre roupas masculinas. Um detalhe curioso chamou a atenção dos agentes: dentro de um tubo de creme dental havia uma aliança furtada. O objetivo era evitar que a peça fosse detectada.
Aliança furtada estava sendo enviada em tubo de pasta de dente pelos Correios
Aliança furtada estava sendo enviada em tubo de pasta de dente pelos Correios Crédito: Divulgação Guarda de Vitória
“A equipe do 1º Distrito Policial de Santo Antônio, onde foi registrada a ocorrência de furto e por isso já havia dado início à investigação, solicitou o mandado de busca e apreensão para verificar o que havia no pacote. E o resultado não poderia ser outro: o material furtado iria seguir para São Paulo”, explicou Amarílio Boni.

Polícia Civil irá investigar

O material apreendido foi recolhido e levado para o 1º Distrito de Santo Antônio, unidade que realizará a investigação completa dos fatos. Para o delegado titular, Eduardo Arcos, o grupo enviava os produtos roubados e furtados exatamente para evitar ser preso em flagrante.
“Inicialmente, por conta da variedade de materiais, chegamos a cogitar que vendiam os produtos furtados em plataforma digital. No entanto, como verificamos que o destinatário é um só, possivelmente estavam encaminhando regularmente para alguma central do grupo e era distribuído posteriormente”, descreveu.

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