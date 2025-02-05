Uma quadrilha chilena especializada em furtos a shoppings é investigada pela Polícia Civil do Espírito Santo após causar prejuízos a diversas lojas localizadas na Grande Vitória. A associação conta com pelo menos 17 integrantes, sendo que dois deles, identificados como Jason David Lopez Mora e Cristobal Andres Arbazua Vergara, ambos de 31 anos, foram presos em flagrante, no bairro Ilha do Príncipe, em Vitória , após cometerem novos crimes. O produto do furto era revendido, sobretudo a traficantes.

O grupo têm passagem por três Estados brasileiros além do Espírito Santo, entre eles Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro. Apenas em terras capixabas, o prejuízo já causado ultrapassa meio milhão de reais, sendo que cerca de R$ 50 mil em produtos foram apreendidos apenas na terça-feira (4). O material estava sendo negociado com criminosos do Morro do Romão, na Capital.

O material recuperado pela polícia durante a ação do 6º Distrito Policial de Vila Velha e do setor de Inteligência da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha será restituído às respectivas vítimas.

Your browser does not support the audio element. Quadrilha de chilenos atacava shoppings no ES para abastecer traficantes

Jason David Lopez Mora (à esquerda) e Cristobal Andres Arbazua Vergara foram presos por suspeita de furtos a shoppings na Grande Vitória Crédito: PCES/DIvulgação

Segundo o titular do 6º Distrito Policial de Vila Velha, delegado Marcelo Cavalcanti, por se tratar de uma associação especializada em furtos em shoppings, é possível que muitas vítimas talvez nem saibam que foram alvo dos criminosos, que utilizavam técnicas específicas para se apoderar dos produtos.



“Eles atuam de duas formas: em uma, vão direto nas lojas com a mochila com papel alumínio dentro e colocam roupa dentro. Quando saem com a roupa da loja, o alarme da roupa não apita por causa do papel dentro da sacola. Às vezes, eles pegam toda a bancada de roupas de uma vez só. A outra é usando um equipamento eletrônico que bloqueia o controle remoto dos veículos quando a pessoa chega com o veículo na loja. Quando a pessoa aciona, o controle remoto não funciona e quando a vítima sai, o grupo entra no carro e comete os furtos”, explicou o delegado.

Cavalcanti destaca que foi o roubo de uma bolsa, em novembro de 2024, em Vila Velha, que deu início às investigações.

“Tínhamos identificado que era um grupo itinerante e eles atuavam também em Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e estávamos monitorando porque acreditávamos que eles iriam voltar”, frisou.

Dos três suspeitos de envolvimento no furto praticado em novembro, dois – Jason e Cristobal, contra os quais há mandados de prisão no Chile, por roubo e latrocínio – foram novamente localizados cometendo furtos na Grande Vitória na terça-feira (4).

“Conseguimos efetuar a prisão deles e eles confessaram os crimes. Eles furtaram ontem (4) uma loja de estética, e, dessa loja, eles furtaram dois notebooks, um iPad e um tablet. Também pegamos roupas com eles, de outros roubos já feitos em três lojas de Vitória. (...) Eles serão julgados e condenados aqui. Como eles têm mandado de prisão em aberto no Chile, pode ser que haja extradição, mas é coisa futura.”