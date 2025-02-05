Uma quadrilha chilena especializada em furtos a shoppings é investigada pela Polícia Civil do Espírito Santo após causar prejuízos a diversas lojas localizadas na Grande Vitória. A associação conta com pelo menos 17 integrantes, sendo que dois deles, identificados como Jason David Lopez Mora e Cristobal Andres Arbazua Vergara, ambos de 31 anos, foram presos em flagrante, no bairro Ilha do Príncipe, em Vitória, após cometerem novos crimes. O produto do furto era revendido, sobretudo a traficantes.
O grupo têm passagem por três Estados brasileiros além do Espírito Santo, entre eles Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro. Apenas em terras capixabas, o prejuízo já causado ultrapassa meio milhão de reais, sendo que cerca de R$ 50 mil em produtos foram apreendidos apenas na terça-feira (4). O material estava sendo negociado com criminosos do Morro do Romão, na Capital.
O material recuperado pela polícia durante a ação do 6º Distrito Policial de Vila Velha e do setor de Inteligência da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha será restituído às respectivas vítimas.
Quadrilha de chilenos atacava shoppings no ES para abastecer traficantes
Segundo o titular do 6º Distrito Policial de Vila Velha, delegado Marcelo Cavalcanti, por se tratar de uma associação especializada em furtos em shoppings, é possível que muitas vítimas talvez nem saibam que foram alvo dos criminosos, que utilizavam técnicas específicas para se apoderar dos produtos.
“Eles atuam de duas formas: em uma, vão direto nas lojas com a mochila com papel alumínio dentro e colocam roupa dentro. Quando saem com a roupa da loja, o alarme da roupa não apita por causa do papel dentro da sacola. Às vezes, eles pegam toda a bancada de roupas de uma vez só. A outra é usando um equipamento eletrônico que bloqueia o controle remoto dos veículos quando a pessoa chega com o veículo na loja. Quando a pessoa aciona, o controle remoto não funciona e quando a vítima sai, o grupo entra no carro e comete os furtos”, explicou o delegado.
Cavalcanti destaca que foi o roubo de uma bolsa, em novembro de 2024, em Vila Velha, que deu início às investigações.
“Tínhamos identificado que era um grupo itinerante e eles atuavam também em Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e estávamos monitorando porque acreditávamos que eles iriam voltar”, frisou.
Dos três suspeitos de envolvimento no furto praticado em novembro, dois – Jason e Cristobal, contra os quais há mandados de prisão no Chile, por roubo e latrocínio – foram novamente localizados cometendo furtos na Grande Vitória na terça-feira (4).
“Conseguimos efetuar a prisão deles e eles confessaram os crimes. Eles furtaram ontem (4) uma loja de estética, e, dessa loja, eles furtaram dois notebooks, um iPad e um tablet. Também pegamos roupas com eles, de outros roubos já feitos em três lojas de Vitória. (...) Eles serão julgados e condenados aqui. Como eles têm mandado de prisão em aberto no Chile, pode ser que haja extradição, mas é coisa futura.”