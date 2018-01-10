Quadrilha acusada de roubar agência dos Correios é presa na Serra

Quadrilha acusada de roubar agência de Correios é presa nesta terça-feira (9), na Grande Jacaraípe, na Serra Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma quadrilha de assaltantes foi presa logo após cometer um roubo a uma agência dos Correios, por volta das 17h30 desta terça-feira (9), no Bairro das Laranjeiras, região da Grande Jacaraípe, na Serra. O crime havia ocorrido cerca de uma hora antes, no estabelecimento localizado em Dom Bosco, Cariacica. Com os bandidos foram encontrados cerca de R$ 50 mil em dinheiro, além de armas.

A prisão foi efetuada por policiais militares do 6º Batalhão. Os criminosos, de 36, 26, 24 e 18 anos foram pegos quando chegavam em uma residência na Rua Doze. De acordo com o capitão Wanderson, o grupo já estava sendo monitorado e é suspeito de cometer assaltos a outras agências nos últimos dias.

Em cerca de 30 dias eles teriam assaltado as agências dos Correios de Laranjeiras, Jacaraípe e Aracruz. Agora, o alvo foi a de Cariacica, afirmou. Com os crimes anteriores, a polícia havia recebido denúncias anônimas de que o bando estaria usando um Gol branco, uma moto vermelha e que morava na região de Bairro das Laranjeiras.

Após a informação do assalto desta terça, os PMs intensificaram o patrulhamento no bairro e conseguiram identificar o Gol branco suspeito.

Quadrilha acusada de roubar agência de Correios é presa nesta terça-feira (9), na Grande Jaracaípe, na Serra Crédito: Reprodução

Os ocupantes do carro foram abordados logo que chegavam a uma residência e não tiveram como reagir. Dentro da casa, os militares acharam o valor roubado, uma pistola calibre 380, outra ponto 40, dois revólveres calibre 38 e munição.

A gente conseguiu agir rápido, os localizamos e prendemos. Ao que tudo indica, o bandido de 18 anos seria o líder do bando ressaltou o capitão Wanderson. O material apreendido e os suspeitos foram levados para a sede da Polícia Federal, em São Torquato, Vila Velha. Os nomes dos assaltantes não serão divulgados, pois até a publicaçãoda reportagem eles ainda não haviam sido autuados.