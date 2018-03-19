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Grande Vitória

Quadrilha acusada de praticar tráfico de drogas é presa

Por meio de denúncia anônima, a polícia conseguiu prender o líder e três suspeitos acusados de fazer parte da quadrilha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 19:16

Publicado em 19 de Março de 2018 às 19:16

Yago Rehnno Souza Vilela, Marcos Antônio da Silva Santiago, Joanires Teixeira Santos e Wellington Neves Batista foram detidos e encaminhados à Deten Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A Polícia Civil, por meio da equipe da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (Deten), desarticulou uma quadrilha acusada de ser responsável pelo tráfico de drogas nos municípios de Serra e Vila Velha. Os suspeitos foram detidos na noite da última sexta-feira (16).
Segundo a Deten, a polícia recebeu uma denúncia anônima de que um indivíduo estaria transportando drogas no bairro Jardim Atlântico, na Serra. No local, eles realizaram a abordagem ao suspeito Marcos Antônio da Silva Santiago, de 40 anos. No veículo em que homem estava, um Palio, de cor prata, foi encontrado 400 gramas de cocaína. Segundo Marcos, a droga pertencia ao empresário Wellington Neves Batista, 36, que foi detido no Bairro Glória, em Vila Velha. O acusado estava em uma Hilux no momento da abordagem. Com ele, não foi encontrado nenhum tipo de drogas, mas ele foi detido para prestar esclarecimentos.
Os policiais afirmam que existia um vínculo entre Wellington e mais um acusado de fazer parte da quadrilha, que seria o Yago Rehnno Souza Vilela, vulgo MK, 28. Yago foi detido em Vila Velha, e admitiu que guardava as drogas em uma casa abandonada no município. No local, foi encontrado seis quilos de maconha e seis gramas cocaína.
Joanires Teixeira Santos, 28, que seria o chefe da quadrilha foi detido em sua residência, em Jacaraípe, na Serra. Na casa, foi encontrado uma pistola 9 mm. Ele foi detido por posse ilegal de armas. Marcos Antônio da Silva Santiago, Wellington Neves Batista e Yago Rehnno Souza Vilela foram detidos por associação ao tráfico de drogas. Eles foram encaminhados à Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (Deten), na Serra.
 

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