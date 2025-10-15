Grande Vitória

Professora é detida por usar atestado médico falso em Cariacica

Mulher de 39 anos foi levada para a delegacia e vai responder na Justiça pela fraude

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 15:44

Uma professora da rede municipal de ensino de Cariacica, na Grande Vitória, foi detida após apresentar um atestado médico falso. A prefeitura informou que a mulher de 39 anos foi demitida após a descoberta da fraude e que um processo administrativo foi instaurado. O nome dela não foi divulgado.

Em conversa com a reportagem, o prefeito Euclério Sampaio informou que a professora foi detida assim que entregou o documento falso na última sexta-feira (10). Ele contou ainda que pediu à Polícia Civil uma investigação mais ampla sobre o caso para apurar possíveis grupos criminosos que atuam na emissão de atestados falsos e que fará uma varredura para checar se outros profissionais da rede municipal utilizaram documentos fraudados.

Este vídeo pode te interessar

Na Delegacia de Cariacica, a professora foi ouvida e assinou um termo por "fazer uso de papéis falsificados ou alterados", sendo liberada após assumir o compromisso de comparecer à Justiça.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta