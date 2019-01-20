Professora de inglês desabafa sobre assédio dentro de coletivo

Ainda revoltada com a situação que passou dentro do coletivo, a professora de inglês de 18 anos disse que nunca passou por nada semelhante e, hoje, sente vergonha e medo.

Como ele se aproximou de você?

Estava eu e minha amiga, uma do lado da outra, em pé no corredor do ônibus, quando eu percebi que tinha alguém encostando em mim. Eu dei um passo para o lado e continuei conversando com minha amiga.

E depois que você se esquivou pela primeira vez, continuou?

Sim. Ele continuou encostando em mim e quando eu olhei o órgão dele estava ereto e eu entrei em desespero. Comecei a chorar, foi quando as pessoas ao redor começaram a perceber o que estava acontecendo. Não vi o pênis dele, mas dava para perceber na calça.

O que você fez?

Eu fiquei sem reação. Não consegui pedir ajuda. É constrangedor e dá medo. Os demais passageiros e a minha amiga que ajudaram a pedir para parar o ônibus na polícia.

Qual a reação dele depois de ser descoberto?