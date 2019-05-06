Home
>
Polícia
>
Professor universitário tem carro depredado após acidente com morte no ES

Professor universitário tem carro depredado após acidente com morte no ES

Greiskely Ribeiro Gonçalves de Souza voltava do trabalho de moto quando o carro conduzido por Aloísio José Bueno Cotta invadiu a contramão e bateu de frente com ela