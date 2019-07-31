Morte em investigação

Professor é encontrado morto dentro de carro em Santa Teresa

O corpo de Atair Maciel de Freitas, de 46 anos, foi encontrado por populares na rua Bernardino Monteiro.

Publicado em 31 de julho de 2019 às 20:26 - Atualizado há 6 anos

Atair Maciel de Freitas, professor de Artes encontrado morto dentro de carro em Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo Crédito: Redes Sociais

Um professor de Artes, de 46 anos, foi encontrado morto dentro de um veículo, nesta quarta-feira (31), no bairro Centenário, em Santa Teresa, região Serrana do Espírito Santo. A vítima foi identificada pela prefeitura do município como Atair Maciel de Freitas.

De acordo com a Polícia Militar, o professor da Escola Municipal de Ensino Fundamental- Professor Ethevaldo Damazio, foi encontrado por populares na rua Bernardino Monteiro. No local, a vítima estava com um cordão enrolado no pescoço. O corpo de Atair foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para saber a causa da morte.

De acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Santa Teresa. A polícia destacou ainda que autoria e motivação do crime são desconhecidas.

NOTA DE PESAR

"É com profundo pesar que a Prefeitura de Santa Teresa, por meio da Secretaria Municipal de Educação, comunica o falecimento do professor Atair Maciel Freitas ocorrido nesta quarta-feira (31). Atair tinha 46 anos e atuava como professor de Arte na Escola Professor Ethevaldo Damazio", diz a nota da Prefeitura.

Pelas redes sociais, a escola onde o Atair atuava informou que nesta quinta-feira (01), as aulas estarão suspensas em memória do professor. Além disso, uma homenagem foi feita na página do Facebook da escola.

