Home
>
Polícia
>
Professor é encontrado morto dentro de carro em Santa Teresa

Professor é encontrado morto dentro de carro em Santa Teresa

O corpo de Atair Maciel de Freitas, de 46 anos, foi encontrado por populares na rua Bernardino Monteiro.

Publicado em 31 de julho de 2019 às 20:26

 - Atualizado há 6 anos

Atair Maciel de Freitas, professor de Artes encontrado morto dentro de carro em Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo Crédito: Redes Sociais

Um professor de Artes, de 46 anos, foi encontrado morto dentro de um veículo, nesta quarta-feira (31), no bairro Centenário, em Santa Teresa, região Serrana do Espírito Santo. A vítima foi identificada pela prefeitura do município como Atair Maciel de Freitas.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

>Homem é encontrado morto dentro de carro em frente a hospital em João Neiva

De acordo com a Polícia Militar, o professor da Escola Municipal de Ensino FundamentalProfessor Ethevaldo Damazio, foi encontrado por populares na rua Bernardino Monteiro. No local, a vítima estava com um cordão enrolado no pescoço. O corpo de Atair foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para saber a causa da morte.

>Morte de professor causa comoção em Guarapari

De acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Santa Teresa. A polícia destacou ainda que autoria e motivação do crime são desconhecidas.

NOTA DE PESAR 

"É com profundo pesar que a Prefeitura de Santa Teresa, por meio da Secretaria Municipal de Educação, comunica o falecimento do professor Atair Maciel Freitas ocorrido nesta quarta-feira (31). Atair tinha 46 anos e atuava como professor de Arte na Escola Professor Ethevaldo Damazio", diz a nota da Prefeitura.

Pelas redes sociais, a escola onde o Atair atuava informou que nesta quinta-feira (01), as aulas estarão suspensas em memória do professor. Além disso, uma homenagem foi feita na página do Facebook da escola.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais