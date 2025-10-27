Tiroteio

Primos são assassinados durante festa em rancho de Cariacica

Jefferson Candido da Silva, de 34 anos, e Guilherme dos Santos Pereira, de 22, estavam no evento após uma cavalgada quando foram atingidos

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 10:47

Dois primos foram mortos a tiros em uma festa após uma cavalgada em um rancho na região de Cariacica Sede, em Cariacica, na noite de domingo (26). Segundo relato de testemunhas, as vítimas, identificadas como Jefferson Candido da Silva, de 34 anos, e Guilherme dos Santos Pereira, de 22 anos, teriam sido baleadas durante uma discussão.

A mãe de Guilherme conversou com a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. Ela contou que foi informada, por testemunhas, que alguém teria esbarrado em Jefferson, durante a festa, e uma discussão começou, terminando em tiros. Um vídeo que circulou pelas redes sociais mostra uma multidão curtindo a música quando, de repente, os disparos começam (veja acima).

"Era uma cavalgada, eles estavam muito animados com esse evento. Tinha mais de uma semana que eles estavam ajeitando o cavalo, esse primo dele não tinha montaria, mas pegou uma condução emprestada. Meu filho tem costume de frequentar esses eventos", revelou a mãe. Ela preferiu não se identificar.

Estou dilacerada. Era um menino bom, muito tranquilo X. Mãe de Guilherme, uma das vítimas

Da esquerda para a direita: Guilherme dos Santos Pereira e Jefferson Candido da Silva Crédito: Acervo familiar

A Polícia Militar informou em boletim de ocorrência que Jefferson foi atingido no tórax, no abdômen e no braço, e Guilherme foi baleado na cabeça.

Irmã de um dos mortos foi presa por desacato durante a ocorrência

Além de chorar pela morte do filho, a mulher está sofrendo por outra situação. A filha dela, de 20 anos, foi presa durante a ocorrência, por desacato aos policiais. Segundo a Polícia Civil, a jovem foi autuada em flagrante por lesão corporal qualificada contra agente de segurança pública, ameaça, resistência à ação policial e por desacato a funcionário público. Ela foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.

"Respeito as autoridades, mas foi um momento difícil para minha filha, de perder o irmão e outro parente próximo, então eles tinham que saber conduzir uma situação dessas, e não souberam, no meu ponto de vista", destacou a mãe.

A reportagem pediu um posicionamento da Polícia Militar após a fala da mãe, mas, até a publicação desta matéria, não houve retorno. A Gazeta também tenta contato com o Rancho Texas Bill e deixa este espaço disponível para manifestação.

Sobre as mortes, a Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido".

