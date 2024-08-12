Primo dos 'Irmãos Vera' é assassinado a pauladas e tiro em Vitória

Um homem, identificado como Thiago Calmon dos Santos, foi morto a pauladas e tiro no bairro Itararé, em Vitória, na noite do último domingo (11). O caso chama a atenção não somente pela brutalidade, mas também pelo parentesco da vítima: o rapaz assassinado é primo dos conhecidos "Irmãos Vera", apontados pela polícia como lideranças do tráfico local.
Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, familiares de Thiago contaram aos agentes que o homem tinha surtos e ameaçava os parentes de morte. No domingo, em um desses episódios, traficantes teriam agredido o rapaz com pauladas e depois disparado contra ele, que ficou caído em uma escadaria do bairro.
Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados".
Quem são os Irmãos Vera
Bruno Gomes Faria, o Nono; Luan Gomes Faria, o Kamu; e Gabriel Gomes Faria, o Buti, são conhecidos como 'Irmãos Vera'. O nome é em homenagem à mãe dos três. Em Vitória, eles ficaram na mira da polícia por muito tempo. Luan e Gabriel, inclusive, já integraram a lista dos 10 criminosos mais procurados do Espírito Santo. Atualmente, os dois estão presos. Já Bruno, é considerado foragido. Ele tem um mandado de prisão em aberto desde 28 de junho deste ano, por homicídios e corrupção de menores.
Os irmãos são apontados pela polícia como chefes do tráfico dos bairros Itararé, Cruzamento, Conquista e Tabuazeiro, na Capital. Luan também era considerado parte da liderança da facção Terceiro Comando Puro (TCP), principal rival do Primeiro Comando de Vitória (PCV), maior organização criminosa do Espírito Santo.
Gabriel foi preso no dia 24 de outubro de 2023, após ser flagrado com um grupo armado no terraço de uma casa em Itararé. Luan foi capturado um mês depois, em uma casa no bairro Nova Palestina, em Vitória, nas proximidades da Rodovia Serafim Derenzi. No local, também foi apreendido um fuzil com mais de 200 munições.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou que Luan e Gabriel continuam na Penitenciária de Segurança Máxima 2.
E Bruno? Ainda de acordo com a Sejus, ele teve entradas e saídas no sistema prisional a partir de 2014, por porte ilegal de arma de fogo e homicídio. Foi solto por meio de alvará expedido pela Justiça em setembro de 2017.
Conforme divulgado pela colunista de A Gazeta Vilmara Fernandes, Bruno iria ser julgado no dia 27 de junho com Luan e Pierre Moreira Martins de Paulo. Os três foram denunciados pelo assassinato de uma mulher e pela tentativa de homicídio contra três homens. Os crimes aconteceram em dezembro de 2017, em Mangue Seco, no bairro Santa Martha. O julgamento foi adiado para o próximo dia 28.