PRF apreende de carros clonados a anabolizantes em rodovias do ES

Ações nas BRs 101 e 393 resultaram na detenção de três pessoas e na apreensão de veículos clonados, medicamentos proibidos e mercadorias sem nota fiscal

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 13:53

Uma série de fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) terminou com a apreensão de dois carros clonados, mercadorias sem nota fiscal, medicamentos proibidos e até anabolizantes nas BRs 101 e 393, no Sul do Espírito Santo. As ações aconteceram na noite de quinta-feira (3) e três pessoas foram detidas.

Em Itapemirim , um caminhão foi flagrado transportando bebidas alcoólicas sem nota fiscal. A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-ES) registrou um auto de infração no valor de R$ 53,3 mil, pago de forma imediata. Como depois as notas fiscais foram emitidas e apresentadas, a mercadoria foi liberada para seguir o transporte.

Ainda em Itapemirim, um passageiro foi detido transportando, em um ônibus interestadual, uma grande quantidade de anabolizantes, medicamentos proibidos (tirzepatida), seringas, vapes, perfumes e dois celulares iPhone lacrados. Todos os produtos estavam sem nota fiscal. Ele seguia de São Paulo para Colatina.

Durante as fiscalizações, dois veículos clonados foram apreendidos e os motoristas detidos e levados à delegacia. Na BR 393, em Cachoeiro de Itapemirim, foi apreendida uma Fiat Strada roubada em 2010 em Salvador, na Bahia. Na BR 101, em Guarapari, foi abordado um Fiat Siena furtado em 2019 em Contagem, EM m(MG).

A Polícia Civil informou que o homem de 32 anos, detido transportando os anabolizantes e medicamentos, foi autuado em flagrante por falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. O detido em Cachoeiro de Itapemirim, de 56 anos, assinou um termo circunstanciado por receptação e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo. A corporação informou que não localizou registros de ocorrências envolvendo o outro detido.

