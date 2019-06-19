Home
>
Polícia
>
Presos por sequestro de família de prefeito em Ecoporanga negam crime

Presos por sequestro de família de prefeito em Ecoporanga negam crime

Dois suspeitos foram detidos em Linhares na tarde desta terça-feira (18). No entanto, eles afirmam que armazenaram os produtos roubados, mas não participaram do sequestro