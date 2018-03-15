Presos fogem de delegacia pela porta da frente em Cariacica

Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Wagner Martins/TV Gazeta/Arquivo

Dois presos pela polícia na noite desta quarta-feira (14) fugiram da Delegacia Regional de Cariacica por volta das 6h30 desta quinta-feira (15). Para tentar evitar a fuga, um policial fez um disparo, que atingiu e quebrou a porta de vidro da delegacia.

Um dos fugitivos é Rondinei de Souza Porto, 18 anos, acusado de assassinato enquanto era menor de idade. Ele foi preso pela polícia em um cumprimento de mandado de busca e apreensão no bairro Porto Novo, em Cariacica, próximo a um campo de futebol. Ele conseguiu tirar a algema e saiu correndo pela porta da frente da delegacia.

O outro fugitivo é Genivaldo Cardoso dos Santos, 40 anos, morador de Alfredo Chaves, que foi preso pela Polícia Rodoviária Federal em Viana. Ele é suspeito de arrombar e roubar 20 pneus de uma borracharia na região onde mora. Após denúncia, o carro em que ele transportava o material foi interceptado pela PRF às 23h. A carga roubada seria entregue na Serra. No momento do disparo, Genivaldo correu para uma área interna do DPJ, subiu no telhado e fugiu.

Os fugitivos ainda não foram localizados.

Para tentar evitar a fuga, um policial fez um disparo, que atingiu e quebrou a porta de vidro da delegacia Crédito: Luciney Araújo | TV Gazeta