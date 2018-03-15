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Ousadia

Presos fogem de delegacia pela porta da frente em Cariacica

Para tentar evitar a fuga, um policial fez um disparo, que atingiu e quebrou a porta de vidro da delegacia

Publicado em 15 de Março de 2018 às 10:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 10:35
Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Wagner Martins/TV Gazeta/Arquivo
Dois presos pela polícia na noite desta quarta-feira (14) fugiram da Delegacia Regional de Cariacica por volta das 6h30 desta quinta-feira (15). Para tentar evitar a fuga, um policial fez um disparo, que atingiu e quebrou a porta de vidro da delegacia.
Um dos fugitivos é Rondinei de Souza Porto, 18 anos, acusado de assassinato enquanto era menor de idade. Ele foi preso pela polícia em um cumprimento de mandado de busca e apreensão no bairro Porto Novo, em Cariacica, próximo a um campo de futebol. Ele conseguiu tirar a algema e saiu correndo pela porta da frente da delegacia.
O outro fugitivo é Genivaldo Cardoso dos Santos, 40 anos, morador de Alfredo Chaves, que foi preso pela Polícia Rodoviária Federal em Viana. Ele é suspeito de arrombar e roubar 20 pneus de uma borracharia na região onde mora. Após denúncia, o carro em que ele transportava o material foi interceptado pela PRF às 23h. A carga roubada seria entregue na Serra. No momento do disparo, Genivaldo correu para uma área interna do DPJ, subiu no telhado e fugiu.
Os fugitivos ainda não foram localizados.
Para tentar evitar a fuga, um policial fez um disparo, que atingiu e quebrou a porta de vidro da delegacia Crédito: Luciney Araújo | TV Gazeta
Com informações de Mayra Bandeira e da TV Gazeta

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