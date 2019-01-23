Presos em mata no Morro da Conquista estavam com roupas camufladas

Jovem apreendido com roupa camuflada Crédito: Divulgação

A roupa camuflada que um adolescente de 15 anos vestia no momento em que foi apreendido no Morro da Conquista, em Vitória , no final da tarde desta terça-feira (22), chamou a atenção dos policiais que participaram da operação que resultou na prisão de quatro homens e na apreensão de três adolescentes. A polícia acredita que o grupo ia passar a noite na mata, já que estava com repelente.

Com os suspeitos, a PM apreendeu roupas camufladas, colchonetes, drogas, 4 rádios de comunicação, dinheiro, celulares, caderno com anotações do tráfico e duas pistolas, sendo uma de ponto 40 e outra de 380, com numeração raspada, além de muita munição.

OUTROS CRIMES

"No curso das interceptações, dia 10 de junho de 2018, Walace foi assassinado e nos áudios é possível perceber as articulações feitas para executá-lo. Os preparativos começaram na tarde do dia 09, quando os algozes orientados por familiares de Rafael e Gustavo (já acusados pela morte dele e dos irmãos Ruan e Damião, em março) saíram do Morro do Macaco com direção ao Morro da Piedade passando pela mata. Eles passaram a noite nas proximidades do morro, na mata e, ao amanhecer, foram à casa da mãe do Walace e o mataram", detalha o processo.

MAIS ARMAS

Após a morte de três jovens no Morro do Moscoso, em Vitória, a polícia vem fazendo operações em vários bairros da Capital. Horas antes dessa operação, a polícia apreendeu uma submetralhadora - Uzi de fabricação israelense. Já no domingo, outra submetralhadora foi apreendida. As duas armas de grosso calibre estavam jogadas na mata do Morro da Conquista.

Armas apreendidas em operação da PM Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"Já era do nosso conhecimento que eles utilizam essa mata. Por isso que essa operação foi nessa região. E é bom frisar que uma operação com esse resultado, dessa magnitude, não é fruto do acaso. É resultado de um árduo trabalho que vem sendo realizado pela Polícia Militar do Espírito Santo, com o intuito de mostrar que no nosso Estado tal prática não será aceita", reforçou o tenente Almeida, da Polícia Militar.

A PM informou que as pessoas presas já têm passagem pela polícia e ainda podem estar envolvidas em outros crimes cometidos na Grande Vitória.

MATERIAL APREENDIDO

1 PT Marca Glock, modelo G22 Gen 4, Cal. .40, com seletor de rajada e mira a laser, numeração raspada;

1 Carregador Marca Glock, Cal. .40, numeração 1633-04, com capacidade para 15 munições;

1 PT Marca Taurus, Cal. 380, Modelo 938, com numeração raspada;

1 Carregador Cal. 380, com capacidade para 15 munições;

02 Calças camufladas;

01 camisa camuflada;

01 frasco de repelente;

01 caderneta com anotações do tráfico;

10 buchas de substância similar a cocaína;

06 pinos de substância similar a cocaína;

02 bases para rádio comunicador;

01 carregador de celular;

05 buchas de substância similar a maconha;

04 rádios comunicadores Marca Baofeng;

01 bateria para rádio comunicador;

01 celular marca LG, cor preta, com a tela trincada e diversos arranhões;

01 celular marca Alcatel, cor branca, tela trincada e diversos arranhões;

01 celular marca Motorola, cor preta, tela trincada e com capa de proteção de cor preta;

01 bolsa com 01 colchonete;

R$ 86,50 (oitenta e seis reais) em espécie.