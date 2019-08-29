Falso estudante

Preso suspeito de fingir ser universitário para vender drogas no ES

O suspeito fingiu ser aluno do curso de Direito em uma faculdade particular em Vila Velha. Polícia suspeita que entorpecente tenha composição química desconhecida no Brasil

Publicado em 29 de agosto de 2019 às 16:03

Polícia prende suspeito de fingir ser universitário para vender drogas Crédito: Reprodução/Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu um jovem, de 25 anos, que é suspeito de fingir ser universitário de Direito para vender drogas dentro e ao redor de uma universidade particular de Vila Velha.

Com o falso universitário Pedro Henrique Miquilini Gomes foram encontrados 50 comprimidos de uma droga, que ainda não foi identificada pela Polícia. A Perícia, no entanto, já sabe que o consumo dela pode provocar até a morte do usuário.

Jovem finge ser universitário em faculdade particular para vender drogas Crédito: Reprodução/Polícia Civil

Existe a suspeita de que esse entorpecente tenha composição química ainda desconhecida no Brasil e que tenha sido produzido no exterior.

Os policiais chegaram ao suspeito de tráfico através da apreensão em flagrante de um menor de 17 anos, que entregaria os comprimidos dessa droga para uma outra pessoa em um supermercado de Vila Velha. O adolescente, que estava com 250 comprimidos desse entorpecente, confessou que iria vender a droga a mando de Pedro Henrique, que foi preso no bairro onde mora, em Parque das Gaivotas.

Em seu depoimento, Pedro disse à Polícia que era estudante dessa Universidade, mas os investigadores descobriram que o nome dele não constava na lista de alunos da instituição.

"Nós acreditamos que ele se passava por estudante para facilitar a venda das drogas no interior e fora da Universidade. Identificamos que ele não constava matriculado nessa universidade que ele tinha falado que cursava direito", comentou o delegado Diego Bermond, titular da Denarc.

Pedro é natural de Mato Grosso e se mudou para Vila Velha em janeiro. A Polícia quer descobrir agora a origem dessa droga e qual a sua composição. Mas os policiais já sabem, através de depoimentos de usuários, que é uma substância perigosa que pode causar graves danos para a saúde de quem a consome.

"Esses comprimidos geralmente apresentam efeitos similares ao Extasy, que é uma droga estimulante e alucinógena, que pode gerar irritabilidade, agitação e até convulsões, taquicardia, que pode levar o usuário à morte", comenta a perita oficial criminal Caline Destefani.

O adolescente apreendido foi liberado pela Polícia. Já Pedro Henrique foi levado para o presídio de Viana e vai responder por tráfico de drogas. Ele já teve uma condenação em primeira instância pelo mesmo crime em São Paulo.

