Preso segundo suspeito de estuprar e matar idosa em Ecoporanga

Acusado é considerado coautor do crime. O corpo de Maria de Lourdes Dias de Alcântaro foi encontrado na manhã de domingo (15), em Imburana, interior do município