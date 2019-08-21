Home
Preso na Operação Marias planejava matar ex-mulher e já tinha aberto cova

A informação foi confirmada pela polícia; no total, 21 homens acusados de violência contra mulher no Espírito Santo foram detidos na 5ª fase da Operação Marias