Prefeitura vai ceder imagens à polícia para investigar ataque na Vila Rubim

Três pessoas ficaram feridas após uma dupla, de carro, atirar na Rua Construtor Vitorino Teixeira. Os atiradores gritaram que eram "exterminadores"