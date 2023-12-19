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Tragédia em Itaguaçu

'Preciso entender o que aconteceu', diz mãe de menina encontrada morta no ES

Família aguarda resultado das investigações feitas pela Polícia Civil; Maria Antônia Zimmermann foi localizada já sem vida nesta terça (19), em uma represa no interior da cidade

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 18:58

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

19 dez 2023 às 18:58
Após o desabafo feito à reportagem da TV Gazeta na manhã desta terça-feira (19), a dona de casa Solange Zimmermann, mãe da pequena Maria Antônia Zimmermann, de apenas 4 anos, encontrada morta nesta terça-feira (19), em uma represa em Itaguaçu, Noroeste do Espírito Santo, esteve no Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para liberar o corpo da filha.
No local, ela deu uma nova entrevista à repórter Thaynara Lebarchi, da TV Gazeta, e disse que anseia pelo resultado das investigações feitas pela Polícia Civil, para que ela possa descobrir o que de fato aconteceu com Maria Antônia. 
"O sentimento é de muita tristeza, porque a gente não sabe o que realmente aconteceu, como ela foi parar naquela represa. Temos que esperar o resultado para saber o que aconteceu [...]. Só assim eu vou ficar mais em paz, só descobrindo o que aconteceu com a minha menina", disse a dona de casa. 
A mãe da criança, junto com as duas filhas, viajou para a casa da avó materna das meninas, na localidade de Paraju, em Itaguaçu, para passar o Natal em família
Maria Antônia, junto com a irmã gêmea, brincava no quintal da casa da avó. A mãe das meninas estava fazendo faxina e, ao voltar para ver as filhas, a menina não estava mais no local. 
Buscas foram feitas pela região, inclusive durante à noite, com apoio do Núcleo de Operações Táticas e Transporte Aéreo (Notaer). No entanto, segundo o Corpo de Bombeiros, por volta de 6h10 desta terça-feira (19) a criança foi encontrada morta, dentro da represa. 
A represa fica a cerca de 2 quilômetros de onde Maria Antônia foi vista pela última vez. Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, para chegar à região onde a criança foi encontrada, o acesso é difícil, com mato alto, ribanceira e animais no caminho.
Local onde Maria Antônia foi vista pela última vez e onde ela foi encontrada morta, em Itaguaçu
Local onde Maria Antônia foi vista pela última vez e onde ela foi encontrada morta, em Itaguaçu Crédito: Montagem com imagens de Carol Silveira e Roger Botelho
À repórter Thaynara Lebarchi, da TV Gazeta, a mãe da criança disse que não há condições da menina ter chegado sozinha à represa. A mesma afirmação foi feita pelo avô de criação da criança, Walter Antônio Neumann.
"O local fica a 2km da casa da minha mãe, são 2km morro acima! Ela [Maria Antônia] não era de andar sozinha, sempre pedia colo e nos dava a mão. Não tem como ela ter chegado sozinha lá em cima", afirmou Solange.
"O que vai ficar na memória são os momentos bons que vivemos em família. Agora temos que ter forças pela irmãzinha dela, que ainda não entende nada do que aconteceu. Agora é seguir em frente, pois a Maria não vai voltar mais, mas ficará no nosso coração"
Solange Zimmermann - Dona de casa e mãe de Maria Antônia
O corpo de Maria Antônia foi liberado do SML de Colatina no final da manhã desta terça-feira (19). À repórter Thaynara Lebarchi, a mãe da criança informou que o velório da filha será na Igreja Luterana de Itaguaçu. O local do enterro ainda será definido.
Segundo a Polícia Civil, as investigações e as diligências da Delegacia Polícia de Itaguaçu estão em andamento e outros detalhes não serão divulgados, no momento.

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