Tragédia em Itaguaçu

'Preciso entender o que aconteceu', diz mãe de menina encontrada morta no ES

Família aguarda resultado das investigações feitas pela Polícia Civil; Maria Antônia Zimmermann foi localizada já sem vida nesta terça (19), em uma represa no interior da cidade

Mariana Lopes Repórter

Após o desabafo feito à reportagem da TV Gazeta na manhã desta terça-feira (19), a dona de casa Solange Zimmermann, mãe da pequena Maria Antônia Zimmermann, de apenas 4 anos, encontrada morta nesta terça-feira (19), em uma represa em Itaguaçu, Noroeste do Espírito Santo, esteve no Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para liberar o corpo da filha.

No local, ela deu uma nova entrevista à repórter Thaynara Lebarchi, da TV Gazeta, e disse que anseia pelo resultado das investigações feitas pela Polícia Civil, para que ela possa descobrir o que de fato aconteceu com Maria Antônia.

"O sentimento é de muita tristeza, porque a gente não sabe o que realmente aconteceu, como ela foi parar naquela represa. Temos que esperar o resultado para saber o que aconteceu [...]. Só assim eu vou ficar mais em paz, só descobrindo o que aconteceu com a minha menina", disse a dona de casa.

A mãe da criança, junto com as duas filhas, viajou para a casa da avó materna das meninas, na localidade de Paraju, em Itaguaçu, para passar o Natal em família.

Maria Antônia, junto com a irmã gêmea, brincava no quintal da casa da avó. A mãe das meninas estava fazendo faxina e, ao voltar para ver as filhas, a menina não estava mais no local.

Buscas foram feitas pela região, inclusive durante à noite, com apoio do Núcleo de Operações Táticas e Transporte Aéreo (Notaer). No entanto, segundo o Corpo de Bombeiros, por volta de 6h10 desta terça-feira (19) a criança foi encontrada morta, dentro da represa.

A represa fica a cerca de 2 quilômetros de onde Maria Antônia foi vista pela última vez. Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, para chegar à região onde a criança foi encontrada, o acesso é difícil, com mato alto, ribanceira e animais no caminho.

Local onde Maria Antônia foi vista pela última vez e onde ela foi encontrada morta, em Itaguaçu. (Montagem com imagens de Carol Silveira e Roger Botelho)

À repórter Thaynara Lebarchi, da TV Gazeta, a mãe da criança disse que não há condições da menina ter chegado sozinha à represa. A mesma afirmação foi feita pelo avô de criação da criança, Walter Antônio Neumann.

"O local fica a 2km da casa da minha mãe, são 2km morro acima! Ela [Maria Antônia] não era de andar sozinha, sempre pedia colo e nos dava a mão. Não tem como ela ter chegado sozinha lá em cima", afirmou Solange.

O que vai ficar na memória são os momentos bons que vivemos em família. Agora temos que ter forças pela irmãzinha dela, que ainda não entende nada do que aconteceu. Agora é seguir em frente, pois a Maria não vai voltar mais, mas ficará no nosso coração Solange Zimmermann • Dona de casa e mãe de Maria Antônia

O corpo de Maria Antônia foi liberado do SML de Colatina no final da manhã desta terça-feira (19). À repórter Thaynara Lebarchi, a mãe da criança informou que o velório da filha será na Igreja Luterana de Itaguaçu. O local do enterro ainda será definido.

Segundo a Polícia Civil, as investigações e as diligências da Delegacia Polícia de Itaguaçu estão em andamento e outros detalhes não serão divulgados, no momento.

