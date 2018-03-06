Porteiro de escola é acusado de estuprar e engravidar aluna no ES

Delegado Lorenzo Pazolini tenta encontrar o acusado Crédito: Edson Chagas | Arquivo | GZ

O porteiro de uma escola foi indiciado por estuprar uma estudante de 13 anos, na Grande Vitória. O crime foi descoberto depois que a aluna ficou grávida. O caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

A estudante está grávida de cinco meses. A avó da adolescente procurou a delegacia ao perceber a gravidez da neta. Ele a via na saída do colégio todos os dias que estava trabalhando, contou o delegado Lorenzo Pazolini.

A adolescente ia aos encontros com o porteiro, de 19 anos. Porém, ao descobrir que estava grávida em novembro do ano passado, o porteiro saiu do emprego e não se aproximou mais da menor. Presume-se o estupro pois ela possui menos de 14 anos. O porteiro se aproveitou da facilidade que o trabalho lhe fornecia de conviver com crianças e adolescentes, disse Pazolini.

As investigações começaram no dia 20 de fevereiro. Em casos assim, a vítima do estupro quase sempre sabe quem é o agressor, por isso as apurações e conclusões são mais rápidas. O bebê é a materialidade do crime, explicou. A polícia ainda pretende localizar o porteiro para que ele preste depoimento.

De acordo com Pazolini, a maioria dos casos de gestações originárias de estupros só chegam à delegacia em estado adiantado. A situação só vem a tona quando não há como esconder a gestação, observou o delegado.