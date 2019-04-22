Porteiro acusado de matar morador de rua em Vila Velha segue preso

O porteiro Paulo Roberto Gratz é acusado de matar o morador em situação de rua a socos e chutes Crédito: TV Gazeta

Gazeta Online, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou nesta segunda-feira (22) que Paulo Roberto "permanece no Centro de Triagem de Viana". Ao ser preso, o acusado chegou a dizer que Procurada pela reportagem do, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou nesta segunda-feira (22) que Paulo Roberto "permanece no Centro de Triagem de Viana". Ao ser preso, o acusado chegou a dizer que deu apenas um tapa em Wallace e que o morador de rua teria infartado

“Eu não queria matar ninguém. Não agredi tanto, só dei um tapa nele. Ele infartou, não tive culpa. Fui atrás porque ele roubou meu celular”, justificou Gratz.

FAMÍLIA QUER JUSTIÇA

A irmã da vítima, Elizangela Rufino Brumana, 40 anos, se emocionou ao lembrar de Wallace e diz esperar por Justiça. Ela contou que o irmão já teve família, mas decidiu viver "nessa vida". Mas afirmou que ele era tranquilo e sempre ligava para os familiares para informar que estava bem e vivo.

"Eu não espero nada de mal para quem fez isso com ele. Eu espero que seja feita a justiça de Deus. A gente não tem muito o que esperar da nossa Justiça. Espero que seja feita. Diante do que meu irmão passou, eu peço às autoridades que providencie e que as pessoas mesmo se conscientizem", desabafa a irmã.

AGRESSÃO

O morador de rua foi assassinado com socos e chutes por volta de 0h30. A vítima morreu com lesões e fraturas, e o porteiro Paulo Roberto Gratz, acusado de cometer crime, foi preso.

De acordo com uma testemunha, que entrou em contato com a reportagem do Gazeta Online, o autor dos socos disse que o morador de rua havia roubado o celular dele. "Foi em frente a um supermercado e o homem estava totalmente alcoolizado", disse.

Segundo a testemunha, em seguida a vítima ficou desacordada e o Samu e Polícia foram acionados. "O pessoal que estava lá ficou pedindo para o homem parar de bater, mas ele não parou. Todos ficaram com medo de tentar impedi-lo porque ele estava visivelmente fora de si", detalha.

De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, quando a Polícia Militar chegou ao local já encontrou o morador de rua morto dentro da ambulância do Samu.

VÍDEO MOSTRA AGRESSÃO